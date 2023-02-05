自製10瓶汽油彈燒公寓 新北男辯「保護家人」被判3年10月

李姓男子去年朝新北汐止一處公寓，丟出7個汽油彈，炸裂聲響大、瞬間起火燃燒，幸好鄰居立即滅火，警方盤查逃逸的李男到案，查扣身上剩下的3個汽油彈，罪證確鑿。士林地方法院依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判處3年10月徒刑。

另，詐騙集團冒充「股市憲哥」賴憲政假投資詐騙，李男提供人頭帳戶犯幫助洗錢罪，遭判處2月徒刑，併科罰金1萬元。

判決指出，李男不滿和蘇男有口角糾紛，心生不滿，去年9月20日晚上7時許，到加油站買160元汽油回家製作汽油彈，分裝汽油至玻璃瓶，並用美工刀裁切衛生紙沾染汽油，貼上水雷鞭炮封綁瓶口當成點燃引信，共計製作10個汽油彈帶往汐止茄苳路。

李男站在蘇男母親公寓外巷口，持打火機點燃引信，朝公寓2樓玻璃丟擲7次，窗戶玻璃破裂，當場炸裂聲響大，冒出熊熊火光，幸好2樓窗戶玻璃並未完全碎裂，汽油彈未成功丟進屋內，加上鄰居聽聞逃出，立即撲滅滅火，現場無人傷亡，但蘇男母親的機車部分燻黑受損。

李男犯案後用垃圾袋裝著剩下的3個汽油彈逃逸，途中經警方盤查查獲，警方經李男同意搜索住處，查獲製作汽油彈的漏斗、美工刀、膠帶等一批工具。

法院勘驗李男購買汽油、丟擲汽油彈的監視器等，確認李男犯行，認為其行為已著手實施放火，經鄰居發現撲滅火勢，建物未喪失效用而未遂，減刑一次。

辯護人稱，李男犯案動機為蘇男放話要騷擾李男家人，為了保護家人才丟汽油彈，請求情堪憫恕減刑。合議庭不採信此說詞，未再減刑，認定李男僅因受到蘇男威脅等刺激，接續向住宅投擲7個玻璃瓶燃燒物，不顧公眾生命安全，實屬不該，考量犯後認罪，對住宅損害非鉅，與蘇男母親和解等情狀，全案依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判處3年10月徒刑。

另，李男去年9月4日在咖啡店提供自己的存摺、金融卡、帳號密碼給詐騙集團不詳成員，詐團成員則用假投資詐騙，以line通訊軟體，冒充股市憲哥賴憲政，詐騙李姓、黃姓民眾，2人各匯款10萬元至李男提供的人頭帳戶。法院認定，李男輕率提供帳戶，容任他人不法使用，助長詐欺犯罪風氣猖獗，已認罪、達成和解，依幫助洗錢罪，判處2月徒刑，併科罰金1萬元，罰金可易服勞役10天。可上訴。