罕見「毒郵票」現蹤 港女走私入台遭重判

外型與一般郵票無異的「毒郵票」，因藥效強被稱作「最強毒品」，香港籍陳姓女子從國外訂購50張毒郵票，由台籍曾姓女子代收包裹，兩人打算趁機出售海撈一筆，剛進海關就被攔下，「毒郵票」屬二級毒品，陳女被屏東地院依運輸第二級毒品罪，重判5年，她不服上訴被高雄高分院駁回，曾女則判刑2年2月確定。

「毒郵票」是一種新興二級至三級混合式毒品，內含成分有許多種，目前國內查獲的有多種強烈迷幻藥成分，效果近似LSD迷藥。毒販將這些液態藥物浸泡在紙片內，紙片背面打孔畫成數十小格，類似郵票，因而有「毒郵票」之稱。

判決指出，陳女、曾女兩人透過通訊軟體Telegram、Instagram聯絡，去年3月間，曾以3萬元價格向陳女購買40張毒郵票，陳女接到訂單後，透過暗網聯繫國外買家，從荷蘭訂購50張毒郵票，寄送至曾女在恆春工作的背包客棧。

去年4月6日，這批毒郵票運抵國門，但被海關察覺有異，會同郵方開驗後，發現有50張彩紙，懷疑是毒郵票，等到曾女領取郵件時，檢警當場上前逮捕，查獲這批毒品，經化驗後，確認含有二級毒品LSD成分，毛重約1.2公克。

曾女遭逮後，咬出上手是陳女，屏東檢警偵辦時，兩人坦承有透過通訊軟體聯絡，從國外訂購毒郵票，經檢方起訴後，法院綜合相關事證，依運輸第二級毒品罪，判陳女5年，曾女2年2月。

曾女未再上訴判決確定，陳女不服遭重判，上訴二審，還拉鄭姓前男友救援，稱是鄭男上暗網訂購毒郵票，她並不會上網買毒。