他開保時捷掛假車牌衝北宜 警覺「字體怪怪」攔下送辦
52歲范姓男子的保時捷車牌因超速遭吊扣，日前竟異想天開，從網路上買假車牌懸掛上路衝北宜，警方發現「車牌字樣怪怪的」，趨前攔查，他才坦承買假車牌懸掛一事，被依偽造特種文書罪嫌送辦。
警方表示，1月26日下午1點40分，發現范男保時捷的車牌字樣怪異，上前盤查，於北宜公路37.2K處攔下，經確認他車牌遭註銷，卻還開車上路，先行製單依違反道交條例12條3款及6款舉發。范男警詢時供稱「在蝦皮網站買2面假車牌好在過年時上路」，被依偽造特種文書罪嫌移送法辦。
警方指出，民眾從網路上購買的假車牌，其字樣、材質等警察一看便可知有問題，呼籲民眾勿心存僥倖違法購買上路，否則不僅面臨交通罰單，還吃上刑責。
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