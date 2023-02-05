快訊

台灣5G建設到位…應用場景卻落後 先看美、陸怎麼做？

美用飛彈打中國氣球只是煙火秀 台灣外交部卻表現像小丑

腰椎不好「小腿墊枕頭」睡反而更傷 醫教2伸展運動助頸背放鬆

安博盒子負責人侵權遭起訴 綠委嘆網路管理有立法困難

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

台灣安博公司負責人黃博詮涉嫌與中國大陸犯罪集團合作，新北地檢署昨天偵查終結提公訴，請求從重量刑。民進黨立委鄭運鵬今天說，網路管理在全世界一直是禁忌議題，很容易被上綱到控制言論自由而引起疑慮，「每次有犯罪事件成為修法契機，真正啟動修法時風向又變了」。

黃博詮涉嫌與大陸犯罪集團合作，利用人頭註冊影視會員，再向台灣公司租用電腦伺服器，竊取影視訊號源檔案，提供給使用安博盒子的民眾觀看，新北地檢署昨天依違反著作權法起訴黃男，同案協助販售安裝安博盒子的圓陽科技陳姓店長與賴姓、鄭姓店員一併起訴。

鄭運鵬今天在臉書以「安博盒子負責人終於被起訴」為題發文表示，早上看到安博盒子負責人被起訴的新聞，內容提到檢方是經過2年以上的偵辦才起訴，可見得已經不知道出到第幾代的安博盒子，盜版比2年久很多了，這點讓他非常感嘆。

鄭運鵬指出，影音盜版傷害的創作者和公司，損失的不是只有難以計算的收益，很多人根本沒有能力訴訟、等不到訴訟權益就已經倒閉，這些受害者其實都在你我身邊，「在本文第一點，我一定要強調，請大家支持合法通路，也幫忙勸誡不知情的親朋好友，不要再使用盜版通路」。

鄭運鵬說，從他第九屆回任立委以來，針對這種盜版機上盒的質詢，從媒體和網路硬體的主管機關NCC開始，質詢到司法院、法務部、經濟部工業局、經濟部智財局及公平會，能夠想到的部門通通質詢過，自己能收集到的、可以想到的政府管理手段也都盡力嘗試過，道理可行，但是無法成功協助著作權人，每次都被誤解，屢試不爽。

鄭運鵬表示，網路管理在全世界，當然也在台灣，一直是禁忌議題，很容易被上綱到控制言論自由而引起疑慮，所以我國從行政部門、獨立機關到民意代表，已經很少人願意去研究接觸相關政策，因為一提出來就會變成鄉民箭靶，被上綱到無法釐清。

鄭運鵬說，對於網路內容管理的面向非常多，不是只有影音侵權，這些平台也會牽涉到假訊息、認知作戰及N號房型態的犯罪，受害者非常多元，但是每次有犯罪事件成為修法契機時，真正啟動修法時風向又變了。

鄭運鵬表示，台灣和其他國家更特殊的地方，在於我們一直遭到中國中央廚房以「國家力量」製造各種風向資訊，他們必須利用高度自由，甚至放任式的網路管理才能達到散布政治資訊的目的，國內有很多人願意配合散布，他們會在每一次的網路管理議題中幫忙助威，這更增加了我國希望合理管理網路資訊的難度。

鄭運鵬指出，台灣到目前為止，已經接近突破成功的網路管理政策，是新聞內容轉載的分紅機制，這個除了其他國家已經有修法前例，在台灣也是因為牽涉到新聞媒體業者的生存，所以業者們會幫忙宣導，不然這個機制某種程度上更接近過去被質疑的言論自由管制，不過只要是有助於支持合法創作者及業者的權益和生存的管理，「我通通支持」。

台灣安博公司負責人黃博詮涉嫌與中國大陸犯罪集團合作，新北地檢署昨天偵查終結提公訴，請求從重量刑。本報資料照片
台灣安博公司負責人黃博詮涉嫌與中國大陸犯罪集團合作，新北地檢署昨天偵查終結提公訴，請求從重量刑。本報資料照片

鄭運鵬 安博盒子 言論自由

延伸閱讀

挑戰鄭運鵬？ 牛煦庭擬參選立委「這天前」公布決定

新內閣佈局底定 鄭運鵬期許成為2024政策綱領

蘇貞昌去留受關注 鄭運鵬：馬上換人不是負責任決策

鄭文燦談桃園敗選 坦言決定「換堅」時間比較晚

相關新聞

行人地獄每天上演 他悲憤指若車禮讓一家人妻不會死

行人走在斑馬線上挨撞釀死傷的事故，在台灣每天上演，印證「台灣行人地獄」的醜陋封號。高雄林男一家4口，1年前徒步走在斑馬線...

安博盒子負責人侵權遭起訴 綠委嘆網路管理有立法困難

台灣安博公司負責人黃博詮涉嫌與中國大陸犯罪集團合作，新北地檢署昨天偵查終結提公訴，請求從重量刑。民進黨立委鄭運鵬今天說，...

辦桌就算完成儀式婚？難舉證是婚宴 同居人爭遺產敗訴

高雄蔡姓女子2020年9月身故後，左營區的房產由孩子單獨繼承，蔡女的張姓同居人主張兩人雖未登記，但已採「儀式婚」屬有效結...

台中女被詐騙卻誣指網銀遭駭 網路爆料找記者下場慘

台中市江姓女子在3年前因誤信詐騙集團，連續匯款26萬餘元，但因擔心被騙遭家人發現，因此上臉書爆料公社、找記者報導，指控網...

3天內車禍死3人 和美警方拜神還大執法取締54件

依交通部道安會報最新統計，彰化縣去年1到11月車禍死亡人數是236人，比前年同期增加57人，增加人數居全縣市第一，尤其大...

台中男無聊打電話找警聊天 打了7通被送辦裁罰金曝光

台中市廖姓男子在去年、前年間，有7度撥打警方報案電話，謊稱有人飆車、鄰居吵架，甚至還直說「心情不好、想跟警察聊天」，因警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。