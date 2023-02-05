安博盒子負責人侵權遭起訴 綠委嘆網路管理有立法困難

台灣安博公司負責人黃博詮涉嫌與中國大陸犯罪集團合作，新北地檢署昨天偵查終結提公訴，請求從重量刑。民進黨立委鄭運鵬今天說，網路管理在全世界一直是禁忌議題，很容易被上綱到控制言論自由而引起疑慮，「每次有犯罪事件成為修法契機，真正啟動修法時風向又變了」。

黃博詮涉嫌與大陸犯罪集團合作，利用人頭註冊影視會員，再向台灣公司租用電腦伺服器，竊取影視訊號源檔案，提供給使用安博盒子的民眾觀看，新北地檢署昨天依違反著作權法起訴黃男，同案協助販售安裝安博盒子的圓陽科技陳姓店長與賴姓、鄭姓店員一併起訴。

鄭運鵬今天在臉書以「安博盒子負責人終於被起訴」為題發文表示，早上看到安博盒子負責人被起訴的新聞，內容提到檢方是經過2年以上的偵辦才起訴，可見得已經不知道出到第幾代的安博盒子，盜版比2年久很多了，這點讓他非常感嘆。

鄭運鵬指出，影音盜版傷害的創作者和公司，損失的不是只有難以計算的收益，很多人根本沒有能力訴訟、等不到訴訟權益就已經倒閉，這些受害者其實都在你我身邊，「在本文第一點，我一定要強調，請大家支持合法通路，也幫忙勸誡不知情的親朋好友，不要再使用盜版通路」。

鄭運鵬說，從他第九屆回任立委以來，針對這種盜版機上盒的質詢，從媒體和網路硬體的主管機關NCC開始，質詢到司法院、法務部、經濟部工業局、經濟部智財局及公平會，能夠想到的部門通通質詢過，自己能收集到的、可以想到的政府管理手段也都盡力嘗試過，道理可行，但是無法成功協助著作權人，每次都被誤解，屢試不爽。

鄭運鵬表示，網路管理在全世界，當然也在台灣，一直是禁忌議題，很容易被上綱到控制言論自由而引起疑慮，所以我國從行政部門、獨立機關到民意代表，已經很少人願意去研究接觸相關政策，因為一提出來就會變成鄉民箭靶，被上綱到無法釐清。

鄭運鵬說，對於網路內容管理的面向非常多，不是只有影音侵權，這些平台也會牽涉到假訊息、認知作戰及N號房型態的犯罪，受害者非常多元，但是每次有犯罪事件成為修法契機時，真正啟動修法時風向又變了。

鄭運鵬表示，台灣和其他國家更特殊的地方，在於我們一直遭到中國中央廚房以「國家力量」製造各種風向資訊，他們必須利用高度自由，甚至放任式的網路管理才能達到散布政治資訊的目的，國內有很多人願意配合散布，他們會在每一次的網路管理議題中幫忙助威，這更增加了我國希望合理管理網路資訊的難度。