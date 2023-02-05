辦桌就算完成儀式婚？難舉證是婚宴 同居人爭遺產敗訴

高雄蔡姓女子2020年9月身故後，左營區的房產由孩子單獨繼承，蔡女的張姓同居人主張兩人雖未登記，但已採「儀式婚」屬有效結婚，向法院提確認婚姻關係存在，一審獲高雄少家法院採認，判張男勝訴，蔡女孩子不滿上訴，高雄高分院認為，張男、蔡女宴客與入厝辦在同一天，參加親友不知道當天是「喜宴」，張也無法舉證當天是「結婚」，判他敗訴。

判決指出，蔡女2020年9月24日死亡後，期留下的左營區房產由孩子辦理單獨繼承登記，後來與蔡女同居20多年的張男，發現他明明和蔡女宴客結婚，但兩人一起居住的房屋他卻沒有繼承權，何況該屋還是他出資購買，登記在蔡女名下。

張男不服，主張他與蔡女1996年2月25日曾在左營區文川路大樓下舉辦結婚公開儀式，並宴請婚友、拍攝婚紗照，兩人婚後也一起同居，按照民法修正前規定，屬於完成「儀式婚」，除向法院提確認婚姻關係存在訴訟，另請求法官塗銷蔡女孩子的繼承登記。

高雄少家法院審理時，法官綜合張男所提證明，認定兩人符合儀式婚規定，判決張男勝訴。

蔡女孩子不服上訴，主張張男、蔡女雖有婚紗照甚至宴客，但當天「喜宴」雙方家人並未參加，不具備「結婚之公開儀式」要件，且他母親死後，後事都由舅舅辦理，張男也僅以「男朋友」身分出席喪禮，可見張男與母親並未結婚，不能算是繼承人。

高雄高分院審理時，法官傳蔡女、張男等人親友作證，發現當時張男所稱的「喜宴」，與新屋入厝儀式同一天舉辦，另據親友說法，當天兩人並未穿著婚紗，沒介紹新郎新娘家人，設置禮金簿等，張男胞姊還稱「不清楚現場賓客是否知道2人結婚」。

法官認為，張男、蔡女當天設宴目的，如果連張男至親都不能判斷是否是祝賀結婚，便不能認定蔡女、張男兩人是為「結婚」而設婚宴公開慶祝，按照當天狀況，兩人僅穿著一般衣物，與「結婚公開儀式」常情不符。

另外，法官根據親友說法，蔡女治喪期間，張男未於訃聞列名配偶，僅到過靈堂2、3次，家祭、公祭時都沒在場，也未站在家屬答禮區，只有陪著蔡女棺木走幾公尺隨即離去，張男最多僅合於「捻香」性質，與「法定丈夫」喪事禮儀常情相悖。