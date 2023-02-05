快訊

台灣5G建設到位…應用場景卻落後 先看美、陸怎麼做？

美用飛彈打中國氣球只是煙火秀 台灣外交部卻表現像小丑

腰椎不好「小腿墊枕頭」睡反而更傷 醫教2伸展運動助頸背放鬆

辦桌就算完成儀式婚？難舉證是婚宴 同居人爭遺產敗訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蔡姓女子2020年9月身故後，左營區的房產由孩子單獨繼承，蔡女的張姓同居人主張兩人雖未登記，但已採「儀式婚」屬有效結婚，向法院提確認婚姻關係存在，一審獲高雄少家法院採認，判張男勝訴，蔡女孩子不滿上訴，高雄高分院認為，張男、蔡女宴客與入厝辦在同一天，參加親友不知道當天是「喜宴」，張也無法舉證當天是「結婚」，判他敗訴。

判決指出，蔡女2020年9月24日死亡後，期留下的左營區房產由孩子辦理單獨繼承登記，後來與蔡女同居20多年的張男，發現他明明和蔡女宴客結婚，但兩人一起居住的房屋他卻沒有繼承權，何況該屋還是他出資購買，登記在蔡女名下。

張男不服，主張他與蔡女1996年2月25日曾在左營區文川路大樓下舉辦結婚公開儀式，並宴請婚友、拍攝婚紗照，兩人婚後也一起同居，按照民法修正前規定，屬於完成「儀式婚」，除向法院提確認婚姻關係存在訴訟，另請求法官塗銷蔡女孩子的繼承登記。

高雄少家法院審理時，法官綜合張男所提證明，認定兩人符合儀式婚規定，判決張男勝訴。

蔡女孩子不服上訴，主張張男、蔡女雖有婚紗照甚至宴客，但當天「喜宴」雙方家人並未參加，不具備「結婚之公開儀式」要件，且他母親死後，後事都由舅舅辦理，張男也僅以「男朋友」身分出席喪禮，可見張男與母親並未結婚，不能算是繼承人。

高雄高分院審理時，法官傳蔡女、張男等人親友作證，發現當時張男所稱的「喜宴」，與新屋入厝儀式同一天舉辦，另據親友說法，當天兩人並未穿著婚紗，沒介紹新郎新娘家人，設置禮金簿等，張男胞姊還稱「不清楚現場賓客是否知道2人結婚」。

法官認為，張男、蔡女當天設宴目的，如果連張男至親都不能判斷是否是祝賀結婚，便不能認定蔡女、張男兩人是為「結婚」而設婚宴公開慶祝，按照當天狀況，兩人僅穿著一般衣物，與「結婚公開儀式」常情不符。

另外，法官根據親友說法，蔡女治喪期間，張男未於訃聞列名配偶，僅到過靈堂2、3次，家祭、公祭時都沒在場，也未站在家屬答禮區，只有陪著蔡女棺木走幾公尺隨即離去，張男最多僅合於「捻香」性質，與「法定丈夫」喪事禮儀常情相悖。

法官最後綜合相關事證，認為張男無法舉證他與蔡女曾舉辦「結婚之公開儀式」，兩人既無婚姻關係，則非蔡女的法定繼承人，對蔡女遺產即無從主張任何權利，判他敗訴。可上訴。

張姓男子主張他與蔡女完成婚宴，但法官認為當天親友都不知道吃的是喜宴，判他敗訴。示意圖／ingimage
張姓男子主張他與蔡女完成婚宴，但法官認為當天親友都不知道吃的是喜宴，判他敗訴。示意圖／ingimage

結婚 婚姻 婚紗

延伸閱讀

出門慶元宵注意了 5測站亮紅燈 高雄鳳山PM2.5濃度最高

台南夜間火警影響高雄空品 雪上加霜AQI橘色轉部分紅色

默克高雄半導體園區8日動土

又停電了！高雄左營1848戶受影響 停電原因曝光

相關新聞

行人地獄每天上演 他悲憤指若車禮讓一家人妻不會死

行人走在斑馬線上挨撞釀死傷的事故，在台灣每天上演，印證「台灣行人地獄」的醜陋封號。高雄林男一家4口，1年前徒步走在斑馬線...

安博盒子負責人侵權遭起訴 綠委嘆網路管理有立法困難

台灣安博公司負責人黃博詮涉嫌與中國大陸犯罪集團合作，新北地檢署昨天偵查終結提公訴，請求從重量刑。民進黨立委鄭運鵬今天說，...

辦桌就算完成儀式婚？難舉證是婚宴 同居人爭遺產敗訴

高雄蔡姓女子2020年9月身故後，左營區的房產由孩子單獨繼承，蔡女的張姓同居人主張兩人雖未登記，但已採「儀式婚」屬有效結...

台中女被詐騙卻誣指網銀遭駭 網路爆料找記者下場慘

台中市江姓女子在3年前因誤信詐騙集團，連續匯款26萬餘元，但因擔心被騙遭家人發現，因此上臉書爆料公社、找記者報導，指控網...

3天內車禍死3人 和美警方拜神還大執法取締54件

依交通部道安會報最新統計，彰化縣去年1到11月車禍死亡人數是236人，比前年同期增加57人，增加人數居全縣市第一，尤其大...

台中男無聊打電話找警聊天 打了7通被送辦裁罰金曝光

台中市廖姓男子在去年、前年間，有7度撥打警方報案電話，謊稱有人飆車、鄰居吵架，甚至還直說「心情不好、想跟警察聊天」，因警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。