台中女被詐騙卻誣指網銀遭駭 網路爆料找記者下場慘

台中市江姓女子在3年前因誤信詐騙集團，連續匯款26萬餘元，但因擔心被騙遭家人發現，因此上臉書爆料公社、找記者報導，指控網銀遭駭客入侵，受訪時還提到國泰世華銀行，銀行提出民、刑事告訴，刑事部分，江女遭判拘役60天，民事部分，需在臉書社團與個人臉書刊登判決書一日。

判決指出，江姓女子（30歲）在2020年10月至11月間，因誤信詐騙集團話術，使用國泰世華銀行的網路APP匯款到歹徒指定帳戶內，遭歹徒騙走26萬餘元，江女事後擔心受騙情節遭家人發現，因此以自己的臉書帳號，在臉書社團爆料公社發文，謊稱是網銀帳戶遭駭客駭入後，蒙受損失，更稱還有朋友也有受害，金額達百萬。

江女甚至到第五警分局報案，甚至還接受蘋果新聞網記者的採訪，提及遭駭客駭入的銀行是國泰世華銀行，不過後續調查後發現，江女的帳戶沒有遭駭客駭入，而是江女遭人詐騙後，自行將款項匯出，國泰世華因此提出誹謗、侵權損害賠償的告訴。

刑事部分，江女在案件審理時，承認犯行，法官依2次犯行，分別依散布文字誹謗罪及誹謗罪，判處拘役40天、30天，應執行拘役60天，得易科罰金。

民事部分，國泰世華請求，江女應在聯合報、中國時報、自由時報的頭版，刊登判決書一日，在臉書社團爆料公社、自己的臉書，刊登判決書全文，置頂一日。

民庭審理時，江女辯稱，自己不爭執過去的犯罪事實，但刊登報紙頭版費用過高，她無力負擔，而且案發後，她遭到網路霸凌，已沒有使用臉書。