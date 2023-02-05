警鷹眼識破假車牌 保時捷跑車男遭送辦

新店分局員警日前在北宜公路疏導交通時，看見價值約新台幣400多萬元保時捷跑車的車牌有異，經攔查確認是假車牌，車主當場被帶回偵辦並依偽造特種文書罪嫌移送法辦。

警方以訊息說明，新店分局坪林分駐所員警於1月26日下午1時許在北宜公路執行交通疏導勤務時，在北宜公路37.2公里的坪林路段發現一輛白色保時捷跑車的車牌字樣異常，於是予以攔停盤查並確認是假車牌。

警方表示，駕駛這輛跑車的范姓男子10月間因超速遭監理單位收繳吊扣車牌半年，范男竟在網站上購買偽製原號牌2面以供繼續行駛。

警方表示，范男被警方依偽造特種文書罪嫌移送法辦，除了車牌遭監理單位吊銷外，還可能面臨1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金等刑責。