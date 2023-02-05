行人地獄每天上演 他悲憤指若車禮讓一家人妻不會死

行人走在斑馬線上挨撞釀死傷的事故，在台灣每天上演，印證「台灣行人地獄」的醜陋封號。高雄林男一家4口，1年前徒步走在斑馬線上，遭酒駕高速衝撞，釀妻死3重傷慘劇；當事人林男悲憤指，當天若過往車輛能禮讓，這場悲劇不致發生。

高雄林男一家4口，1年前徒步走在斑馬線上，前往愛河看市集，4人走在路中央，因過往車輛未禮讓，導致林家人被迫站在路中，豈料，等著等著，竟被酒駕又無照的黃子洋以時速93公里的高速衝撞，釀妻死、丈夫和2名女兒重傷慘劇。

台灣被外媒報導指稱是「行人地獄」後，當事人林男悲憤指出，若當天過往車輛能禮讓，這場悲劇不致發生，「他失去了妻子，2名女兒失去了母親，這場不禮讓行人的悲劇，是由一連串不遵守交通規則駕駛人所造成的」。

除了林男一家人受害外，高雄44歲黃姓女子去年11月駕車行經民權一路，違規右轉青年路，車子失控撞上18歲張姓機車騎士後，再撞及走在斑馬線的行人42歲李姓男子，李男被撞飛後，騰空1圈落地受傷，令路人忍不住驚呼「走在斑馬線上也有事！」一句話道盡「馬路如虎口」的恐怖景象。

行人規矩走在斑馬線上，挨撞事故層出不窮，根據高雄市交通大隊統計資料顯示，去年一整年，高雄行人發生道路交通事故共380件，其中造成16人死亡，540人受傷。

警方分析行人事故的肇事樣態，除了駕駛未禮讓行人外，另有行人未行走行人穿越道穿越道路、未依號誌穿越道路，穿越道路未注意左右來車、行人在道路上奔走等因素。

對行人過馬路如同過「生死魔王關」的恐怖現象，如何執法，高市交通大隊表示，警方為維護行人行經路口及穿越馬路等用路安全，針對汽機車不停讓行人，以及車輛轉向不暫停讓行人優先通行等違規行為，加強取締。

交大統計資料顯示，去年高雄市一整年取締汽、機車未停讓行人違規共有5286件，較去年1185件增加4101件，取締件數多達4倍成效。

警方表示，會持續規畫具體防制策略及作法，加強取締汽、機車不暫停禮讓行人先行通過等重大交通違規行為，並於轄內行人穿越與行車轉向交織頻繁的路口進行宣導，提醒駕駛人停讓行人優先通行，同時也提醒行人於天色昏暗時段外出時穿著亮衣，避免憾事發生。

此外，警方也提醒民眾，過馬路時，勿闖紅燈，勿橫越馬路，避免讓自己跟其他用路人的生命，遭受危害。