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不滿鄰居聊天聲音太吵 莽男丟鐵棍出言恐嚇吃官司

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

蔡姓男子不滿男鄰居與友人聊天聲音過大，朝鄰居住處前涉嫌丟擲鐵棍1支，擊中金爐而發出巨響，見鄰居聞聲出來查看後，蔡並出言恫稱「要給你們好看」，使鄰居心生畏懼報警法辦起訴。台南地院認定蔡觸犯恐嚇危害安全罪，判有期徒刑3月， 得易科罰金，案可上訴。

判決說，蔡姓男子因其主觀認定蔡姓男鄰居夜間聲響過大而素有嫌隙，去年8月14日晚上11點30分，在住處前又以鄰居與友人聊天聲音過大，朝鄰居住處前丟擲鐵棍1支，擊中金爐而發出巨響。

鄰居聞聲出來查看後，蔡手持附有不明金屬片鐵棍，並出言恫稱「要給你們好看（台語）」等語，使鄰居心生畏懼，報警處理，員警獲報趕到現場，查扣得鐵棍1支。

蔡姓男子矢口否認有何恐嚇之犯行，辯稱，當晚是因野貓偷吃晚餐，他為驅趕朝野貓才丟擲鐵棍，告訴人說的長刀只是鐵片，已丟棄，攜鐵片是為了撿回丟出來的鐵棍，既未持以向告訴人作攻擊行為，未出言恐嚇。

男鄰居證稱，當天他供奉神明生日，上香後與友人在門埕前泡茶聊天，蔡突然將鐵棍朝金爐丟來發出巨響，他外出查看，看到蔡手持鐵棍，其中一端附有長刀，蔡說要他好看，他會害怕，未提及流浪貓，當時也沒有流浪貓。

蔡雖辯稱丟擲鐵棍只是要趕流浪貓，並未出言恐嚇，但法官經查，蔡的確有出言恐嚇，蔡深夜丟擲鐵棍砸中告訴人金爐發出巨響，不僅毫無表示歉意，反而持附有金屬片鐵棍與告訴人起爭執，「何來驅貓？」不採信蔡辯稱。

法官認為，蔡主觀認定告訴人聲響過大，素有嫌隙，不思和平解決，反而恣意以丟擲鐵棍、手持裝有金屬片鐵棍對告訴人出言恫嚇，犯後否認犯行，尚未與告訴人達成和解等一切情狀，量處其刑。

蔡姓男子不滿男鄰居與友人聊天聲音過大，朝鄰居住處前涉嫌丟擲鐵棍1支，台南地院認定蔡觸犯恐嚇危害安全罪，判有期徒刑3月， 得易科罰金。圖／本報資料照片
蔡姓男子不滿男鄰居與友人聊天聲音過大，朝鄰居住處前涉嫌丟擲鐵棍1支，台南地院認定蔡觸犯恐嚇危害安全罪，判有期徒刑3月， 得易科罰金。圖／本報資料照片

恐嚇 浪貓 台南

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