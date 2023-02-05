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高檢署檢察官黃錦秋送評鑑 檢評會受理調查

聯合報／ 記者張宏業王聖藜／台北報導

高檢署檢察官黃錦秋出入「88會館」案，因情節重大，移送檢評會評鑑。圖／聯合報系資料照片
高檢署檢察官黃錦秋出入「88會館」案，因情節重大，移送檢評會評鑑。圖／聯合報系資料照片
高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，被爆曾前往地下匯兌洗錢主嫌郭哲敏開設的私人招待所「八八會館」，高檢署認定黃女無償接受招待，違反檢察官倫理規範，移送檢評會個案評鑑；據了解，檢評會日前召開審查會議決議受理，已開啟評鑑程序進入審查。

檢評會共由十三位委員組成，包括法官代表一人、檢察官代表三人、律師代表三人、學者及與社會公正人士六人，本屆主席是最高檢察署主任檢察官呂文忠，檢察官出入「八八會館」的評鑑會議也是由呂主持；當事人如經檢評會調查、陳述意見及閱卷後，若認有懲戒必要，最重可移送職務法庭、監察院。

時代力量黨前立委黃國昌質疑，檢警出入「八八會館」調查報告隱藏當事人與黑道間有不當往來情事，連基本的由哪個檢警向誰借了郭哲敏、林秉文兩名涉及洗錢者所控制的八八會館這個問題都沒回答，還指出真正關鍵的問題是不法業者到底收買哪些權貴，得以滲透職司打擊黑金貪瀆的檢警系統？

黃國昌更在臉書爆料稱，林秉文遭查扣的手機中，有跟監檢察官的照片，還一路跟監到警政署，檢警行動前，郭哲敏與林秉文就得知檢警偵辦，檢察官也知道有人洩密。法務部與警政署卻掩蓋不提，他質疑，郭哲敏與林秉文背後到底是誰在撐腰？

法務部昨天指出，事涉行政、刑事責任不同範疇，已分別查處，高檢署年前已公布行政調查結果，就相關檢察官所涉違反檢察官倫理規範等的行政責任部分，交由所屬檢察署或機關首長依「法官法」規定議處，其中黃錦秋、新北檢檢察官王涂芝移送個案評鑑。

法務部強調，司法官正人應先正己，不容有任何瑕疵，將持續以最高道德標準要求檢察官堅守檢察官倫理規範，並落實檢察官評鑑制度，淘汰不適任的檢察官。

檢察官 林秉文 法務部

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