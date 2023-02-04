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戒護就醫聲請被駁回 法官：胃食道逆流屬常見症狀

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣議員當選人施嘉華的父親施復興涉犯公職人員選舉罷免法，被彰化地方法院裁定羈押禁見，施復興以胃食道逆流疑為食道病灶，聲請戒送就醫和檢查，法官引用衛教文獻，認為胃食道逆流尚屬常見症狀，沒危及生命，僅需持續觀察即可，駁回聲請。

彰化法院裁定書指出，施復興在看守所內看診，醫師診斷為食道胃酸逆流，轉診單「病人症狀描述」欄記載「食道胃酸逆流，疑食道病灶，想做胃鏡檢查…」聲請預排今年2月8日下午戒送到彰化某醫院腸胃內科看診並做胃鏡檢查。

法官引用衛教文獻記載，有10%至15%的美國成年人每天會出現一次胸口灼燒感症狀，15%至44%者每個月出現一次，美國的胃食道逆流盛行率約25%至36%，臺灣的胃食道逆流盛行率近年增至12%至16%，由此足見，施復興食道胃酸逆流狀況尚屬常見，並無危及生命的情形，僅需持續觀察變化。

彰化地方法院審酌施復興有勾串共犯或證人之虞，被裁處羈押並禁止接見通信，考量確保訴訟程序進行、證據存在及真實性之後，衡量他罹患常見的胃食道逆流而就醫的利益，尚難認有護送至醫療機構醫治的必要，應予駁回。

施復興是彰化縣議員當選人施嘉華的父親，去年11月23日被彰化地檢署檢察官查扣相關物品及帳冊，認定施復興父子有勾串、滅證之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准，施嘉華雖以7030票當選仍被檢方提起當選無效之訴。

彰化地方法院認為胃食道逆流是常見症狀，並無危及生命的立即性危險，駁回彰化縣議員當選人施嘉華的父親施復興聲請戒送就醫。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院認為胃食道逆流是常見症狀，並無危及生命的立即性危險，駁回彰化縣議員當選人施嘉華的父親施復興聲請戒送就醫。記者簡慧珍／攝影

胃食道逆流 議員

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