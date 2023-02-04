涉侵害72家公司著作權 台灣安博負責人等遭起訴

台灣安博公司黃姓負責人等人與中國大陸盜版侵權業合作，透過機上盒播映72家公司頻道視聽著作，涉違反著作權法案，新北地檢署今天偵查終結提公訴，請求從重量刑。

此案因藝人「黑人」陳建州於民國110年間使用機上盒觀看侵權的影視內容，引起社會高度關注。

新北地檢署今天發布新聞指出，經檢警偵辦發現，黃姓被告經營台灣安博公司，向有意代理、經銷安博盒子的廠商販售機上盒，為推廣銷售市場，涉嫌與中國大陸地區不肖盜版侵權業者合作，提供竊取並重製72家公司節目頻道的訊號後，上傳至境外網路伺服器，提供裝有安博盒子及對應電腦程式的消費者觀看緯來電視、八大電視等節目。

檢方表示，為保護著作財產權，鼓勵業者創作及播送優質節目，專案小組於110年10月、11月間針對18個處所以及新北市、桃園市、彰化縣3處機房發動搜索，並通知11名被告及證人到案說明。

檢方指出，為有效阻隔安博盒子非法訊源，透過高檢署「查緝資通犯罪督導中心」指導、協助，向新北地院聲請網域查扣獲准，查扣提供安博盒子侵權影像、安裝電腦程式路徑的57個美國境內網站的網址及IP（網際協定）位址。

法院准許扣押網域後，檢方表示，交由台灣網路資訊中心（TWNIC）實施停止解析的斷訊。同時為追查境外不肖侵權盜版業者，也由法務部國際及兩岸法律司向美國司法部依司法互助協定，請求向美國網際網路服務供應商，調閱提供境外伺服器網址IP的使用人基本資料、租用合約，經美國司法部受理在案。

檢警發現，圓陽科技陳姓負責人、賴姓店長及鄭姓員工涉嫌在光華商場門市推銷安博盒子時，指導、協助民眾安裝相關程式，提升民眾購買意願。

新北檢企業犯罪專組檢察官王凱玲、姜長志（現已調任台北地檢署）指揮偵辦，今天偵查終結，提起公訴，除賴姓被告坦認犯行外，黃姓被告、陳姓負責人及鄭姓員工都否認犯行，且拒絕提供手機解鎖密碼，犯後態度不佳，建請將3名被告從重量刑。

檢方表示，保障著作人的著作權益已成全民共識，被告等人打著安博盒子「純淨版」的名義販售，實際已與不肖境外盜版業者、電腦程式技術業者，藉由竊訊、輔助消費者安裝相應程式，共同形成侵權上下游產業鏈，混淆、戕害台灣維護智慧財產權的國際聲譽。