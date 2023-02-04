掃黃高手成色情按摩店老闆 彰化2警貪汙上訴二審判更重

時任彰化和美分局警員金士君、巡佐劉仁智因掃黃績效顯著深受長官信賴，又深諳當地生態，和辜姓女業者入股合開色情按摩店獲利40萬多元，劉還稱「反正要退休了，只是想賺錢」，一審各被依貪汙判2年、3年6月，二審痛斥他們糟蹋警譽，不宜寬貸，撤銷改判3年6月、4年2月，仍可上訴。

檢調查，金士君2015年7月起擔任和美分局第一組警員，負責辦理正俗業務、查緝不法色情業，劉仁智2017年7起擔任和美分局大霞派出所巡佐，會支援查緝臨檢色情業，劉因有固定線民和金通力合作查色情業成效卓著，2人私交甚篤更深獲分局長官倚重。

金、劉因熟知當地色情業經營生態，認識辜姓業者及其洪姓男友，而辜原本是按摩小姐兼會計後想自立門戶經營全套、半套色情養生館，金、劉就像辜及洪表明想入股，辜女考量有利生意就答應。

檢調查出，金、劉共出資25萬元，由辜女找人頭2018年6月起開設「君悅養生館」，每次半套、全套由辜抽400元；金、劉除消極不查緝，還會臨檢事前向辜女通風報信讓她有準備，後來君悅營收不佳辜另起爐灶接手另開「金樂養生館」，2人繼續入股包庇，各賺得20多萬元。

彰化地院一審時，金、劉均坦承消極不取締包庇，金還遊說時任金姓分局長支持查緝取締其他家養生館，或由劉匿名檢舉，以此打擊其他色情同業行為，確保入股的養生館有客源。

且劉還說「全彰化的養生館沒有從事性交易，應該沒有辦法經營下去」、「既然取締這麼困難，乾脆自己開」、「反正要退休了，只是想賺錢」等語。

彰化地院一審審酌，金等4人均無前科，金從警表現優異，劉2016年曾教唆陷害小姐脫胸罩、拔陰毛蒐證，宛如流氓地痞，其假借查案，荒淫宴樂，劣跡發端已久氣焰未見收斂，並認為2警異想天開，投身色情業敗壞警紀，依貪汙數罪判金士君2年、劉仁智3年6月，辜、洪則妨害風化判9月。

檢察官、金等4人均不服上訴，台中高分院二審審酌，金、劉各次犯行金額雖不多，但仍不符合貪汙治罪條例第12條第1項「情節輕微」，也無刑法第59條顯可憫恕餘地，一審卻各援引減刑，用法未洽，且量刑過輕。