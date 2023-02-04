一堆店家賣安博盒子為何只有他出事？檢方給答案

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聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

圓陽科技陳姓店長與賴姓、鄭姓店員因販售安博盒子，並指導消費者安裝涉嫌侵權的軟體，被新北地檢署依著作權法起訴；也因販售安博盒子被檢舉調查的艾爾巴通訊，則因僅單純販售安博盒子、未指導消費者安裝侵權軟體，獲不起訴處分。

藝人陳建州日前因使用安博盒子觀看侵權奧運還PO網引發風波，刑事警察局主動出擊，向檢察官姜長志報請指揮由電信偵查大隊第一隊、保二總隊及新竹市第一分局共辦。經蒐證發現黃博詮等三人於前年8月至9月帕奧轉播期間，利用愛爾達等公司註冊會員身分，竊取緯來電視台、八大電視等74家公司影視訊號源檔案，再透過中繼機房將畫面提供給購買安博機上盒的使用者觀賞，以此方式非法重製、公開傳輸影視著作。

檢方調查，發現圓陽科技會在消費者購買安博盒子後，在現場或以LINE指導，協助消費者安裝安博提供購買安博盒子的消費者下載的涉嫌侵權軟體，並查扣說明如何協助消費者安裝軟體的「小抄」檔案，做為涉嫌違反著作權法的事證。

偵查時，賴姓店員坦承犯行，陳姓店長與鄭姓店員則否認犯罪，但因事證明確，檢方認為三人指導、協助供公眾使

用侵權軟體，應以共同正犯而論，依著作權法起訴，並請求法院從重量刑、對圓陽科技科處罰金。

艾爾巴通訊則因在販售安博機上盒給消費者時，在出貨單上記載「★礙於現行法規關係★免費影視軟體需自行在各大網站搜尋下載或聯繫安博官方客服諮詢（掃描盒裝底部QR CODE）」及「安博LINE客服：＠ubtv1818」，並在消費者掃描或加入後，跳出名為「安博科技」的客服人員，以通訊軟體LINE告知消費者可透過YOUTUBE搜尋「安博盒子如何使用」，協助消費者在安博機上盒安裝涉嫌侵權的軟體，被民眾檢舉。

但檢方認為，艾爾巴通訊的出貨單上並未說明安裝涉嫌侵權軟體的方法，僅告知消費者可自行搜尋方法，或加入安博官方LINE帳號，認定艾爾巴通訊李姓老闆與員工是否有涉嫌指導、協助消費者安裝涉嫌侵權軟體存有疑慮，予以不起訴處分。

圓陽科技陳姓店長等三人因指導購買安博盒子的消費者安裝涉嫌侵權的軟體，被新北地檢署依著作權法起訴；也被檢舉的艾爾巴通訊，則因僅單純販售安博盒子獲不起訴處分。圖／聯合報系資料照
圓陽科技陳姓店長等三人因指導購買安博盒子的消費者安裝涉嫌侵權的軟體，被新北地檢署依著作權法起訴；也被檢舉的艾爾巴通訊，則因僅單純販售安博盒子獲不起訴處分。圖／聯合報系資料照

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