老婦到北醫麵包店購物摔倒骨折 她控醫院有疏失提告求償499萬元

一名年近七旬的老婦3年前欲到台北醫學大學附設醫院內的麵包店購物，途中不慎摔跤腿骨骨折，她指控醫院疏於管理讓地面溼滑，事後又誤診導致骨頭異常增生，提告求償499萬餘元，台北地方法院認為老婦舉證不足，判老婦敗訴，醫院免賠，可上訴。

老婦提告主張，她2020年7月2日下午4時許，想要前往北醫院區內的麵包店購物，當天下雨、地面溼滑，但醫院未妥善管理環境，也沒有設置警告標語，她行經醫院內斜坡廊道時失衡摔倒，導致左側腿骨骨折、右側腿骨有裂痕。

老婦指出，事故發生後，她在北醫接受治療，但醫師沒有檢查她的骨密度就錯誤診斷她有骨質疏鬆症，也沒有告知藥物副作用，即打骨穩注射液，且右側腿骨手術選擇不當，導致她髖關節骨頭異常增生，雙腿骨化性肌炎等，請求醫院賠償499萬餘元。

醫院反駁老婦沒有證據證明管理不當，且骨穩注射液可協助骨折處遇和，沒有導致骨異常增生的副作用，另手術術式造成的傷害，是老婦空言猜測，醫院處置均符合醫療常規，並沒有過失。