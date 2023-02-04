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藝人陳建州用安博盒子看奧運 負責人遭起訴求重刑

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藝人陳建州用安博盒子看奧運 負責人遭起訴求重刑

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

台灣安博公司負責人黃博詮，與大陸犯罪集團合作，利用人頭註冊為影視會員，再向台灣公司租用電腦伺服器，竊取影視訊號源檔案，提供給使用安博盒子的民眾觀看。新北地檢署今天依著作權法起訴黃男，另在台北光華商場開店、協助販售安裝安博盒子的圓陽科技陳姓店長與賴姓、鄭姓店員，也以著作權法起訴。

藝人陳建州日前因使用安博盒子觀看侵權奧運還PO網引發風波，刑事警察局主動出擊，向檢察官姜長志報請指揮由電信偵查大隊第一隊、保二總隊及新竹市第一分局共辦。經蒐證發現黃博詮等三人於前年8月至9月帕奧轉播期間，利用愛爾達等公司註冊會員身分，竊取緯來電視台、八大電視等74家公司影視訊號源檔案，再透過中繼機房將畫面提供給購買安博機上盒的使用者觀賞，以此方式非法重製、公開傳輸影視著作。

檢警追查，發現黃與大陸犯罪集團合作，利用不知情的兩名友人洪男、 徐男充當人頭申辦多個合法OTT平台帳號後，將帳密提供給大陸犯罪集團，再向台灣公司租用電腦伺服器，竊取影視訊號源檔案，提供給使用安博盒子的民眾觀看。

偵查時，黃博詮還拒絕解鎖扣案手機，使檢方無法進一步追查不肖集團，協助販售安裝安博盒子的陳姓店長與賴姓、鄭姓店員，也否認犯罪。

檢方認為，現今合法接觸影音著作管道多元，費用趨於平實，尊重智慧財產權，已成全民共識。黃博詮等人以販售安博盒子授權認證、機體本身牟利，打著「純淨版」名義，卻與不肖境外盜版業者等形成侵權上下游產業鏈，對台灣維護智慧財產權的國際聲譽侵害極大，四名被告又只有賴姓店員坦承犯罪，犯後態度不佳，建請法院從重量刑，以資懲戒。

「黑人」陳建州因使用安博盒子違法收看奧運引發風波。圖／摘自臉書
「黑人」陳建州因使用安博盒子違法收看奧運引發風波。圖／摘自臉書
台灣安博公司負責人黃博詮，與大陸犯罪集團合作，竊盜多間國內外電視台影視訊號，今天倍新北地檢署依著作權法起訴，另起訴的還有協助販售、指導消費者安裝安博盒子的圓陽科技陳姓店長與兩名店員。圖／聯合報系資料照
台灣安博公司負責人黃博詮，與大陸犯罪集團合作，竊盜多間國內外電視台影視訊號，今天倍新北地檢署依著作權法起訴，另起訴的還有協助販售、指導消費者安裝安博盒子的圓陽科技陳姓店長與兩名店員。圖／聯合報系資料照

安博盒子 警察 奧運 陳建州

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