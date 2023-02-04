曾獲師鐸獎校長遭拔官 法院判台東教育處違法

前台東國小校長吳正成遭校長遴選委員會解除職務，最高行政法院日前判處違法。吳正成表示，希望教育處能善意解決問題；教育處則表示，會補正程序重新審議。

民國110年台東縣政府教育處以行為不檢不適任校長，將國小校長吳正成和嚴政雍提送「台東縣國民中小學校長遴選委員會」審議解除校長職務。

曾獲師鐸獎的吳正成提起行政訴訟，吳正成表示，依規定遴選委員會組成必須有社會公正人士，但是當時遴選委員會的社會公正人士代表是教育處聘的榮譽督學且是退休校長，督學仍受教育處指揮監督，無法代表社會公正人士，因此遴選委員會組成不合法。

高雄高等行政法院審理後，認為吳正成所提有理，判決台東縣政府教育處的校長遴選委員會違法，相對的處分也不合法；台東縣政府教育處上訴，最高行政法院日前駁回。

台東縣教育處長林政宏接受中央社記者訪問表示，既然法院認為是程序有瑕疵，那就補正程序，聘請符合社會公正人士的委員，讓新的遴選委員會重新審議吳正成案。

對此，吳正成訝異地說，「我現在都不在校長位置上，要審議什麼」，盼教育處能善意解決問題，他希望能回到自己的專業領域繼續推動英語教育。

遭相同遴選委會解職的嚴政雍獲悉吳正成勝訴後表示，最高行政法院認定遴選委員會「組成違法」，也就是說，它沒有公正客觀進行調查、審理、判決案件的能力與權利，「這個違法的校長遴選委員會，究竟審理過哪些案件，是不是也應該一併重行檢討、重新審議呢？」。

嚴政雍表示，他長期在長濱鄉生活、服務，被地方民眾照顧有加，105年擔任長濱國小校長，即期許在8年任期間，改造長濱國小成為東海岸明珠。然而長濱國小在邁向前進過程中，屢遭打壓，導致他身心俱疲，甚至最後被遴選委員會強制離開長濱國小，「短時間不會再回傷心地」，但期勉以教育人的心志，在需要他的地方奉獻。