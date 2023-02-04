快訊

「一架戰機高速飛越氣球就爆了」！中國間諜氣球遭擊落影片美網瘋傳

接種3劑疫苗 30多歲女呼吸喘、腎衰竭 發病11天後搶救不治

本土+2萬3349例、397例境外、79死 較上周減少14%

無業男向8旬母要不到錢放火燒屋 嘉檢起訴

中央社／ 嘉義市4日電

嘉義縣無業的李姓男子被控1月間向8旬母親要錢遭拒，涉在住處燒紙放火燒屋，警方據報趕到現場制伏李男，檢方聲押獲准，偵查終結後，今天依公共危險罪嫌起訴。

嘉義地檢署發布的起訴書指出，57歲的李男於1月2日下午，因向其母親索取金錢未果，且與住在隔壁的胞姊發生口角爭執，一時情緒失控，竟先後在住家入口處、房門外及房間內，將廢紙、衛生紙及衣物放在地上，利用打火機點燃報紙引火。

李男放火舉動，造成衣物及房間內的按摩椅燒毀，所幸其胞姊即時發現，隨即潑水撲滅火勢，火勢才未繼續擴大。

警方據報到場，李男無視警方在場仍點燃報紙，隨即被警方制伏，並帶回派出所訊問。警方依公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方認為李男犯罪嫌疑重大，且有再犯之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院考量李男僅因向母親索討金錢遭拒即涉及放火、恐嚇行為，並參酌李男無工作，目前尚有負債，加上日前已有索取金錢遭拒作勢放火情形，可見李男有反覆實施同一犯罪行為之虞，因此，有羈押必要性，裁定羈押。

檢方表示，李男年過半百仍游手好閒，長期向8旬母親伸手要錢，李男在1月2日再次向母親要錢遭拒絕，竟大發脾氣，準備放火燒屋，且現場周遭有許多易燃物品，若非其胞姊即時滅火，確有造成火勢擴大延燒其他物品或整戶住宅的高度可能性，因此，李男行為確已涉及公共危險罪嫌。

嘉義 房間 衛生紙

延伸閱讀

整理包／2月1日新制上路！耗水費開徵、家電換新補助搭配退稅領5千 這市醫療補助最高3萬

配合嘉義高架化車站施工 站外人行天橋封閉1年

雲林停車場毒梟交易 警抓2千包毒咖啡包 犯嫌羈押獲准

影／台南家暴男出庭後勒妻 刀刺放火燒房後逃逸被捕羈押

相關新聞

去年酒駕遭判刑 新黨郭榮先前年駕車撞婦畫面曝光

新黨台北市議員候選人郭榮先，去年酒駕肇事遭判刑6月，前年駕車撞傷違規路人致腦出血，又遭檢方依過失傷害罪嫌起訴，據悉近日法...

房東換鎖驚見床下露出這一根 台中軍火庫藏榴彈砲曝光

台中林姓黑道與角頭「要命小方」旗下賴姓小弟交好，賴2019年犯下太平別墅槍擊案自戕前曾交付他一批火力，因林欠房租被換鎖，...

闖紅燈又酒駕嗆警「態度好一點」 看見辣椒水他瞬龜縮

高雄王姓男子騎機車在鳳山區路口闖紅燈，警方攔查，發現他臉紅疑喝酒，以酒精檢知器測試亮燈，王仍否認有喝，結果酒測值達每公升...

女子台東撞牛身亡 家屬求國賠300萬敗訴

唐姓女子4年前晚間騎機車行經台11線東河路段，突遇不明牛隻衝出，唐女躲避不及撞上、人車倒地受傷，送醫後不治身亡，唐女家屬...

為尋求刺激！囂張賊三天內二度光顧賣場偷竊 被店員認出活逮

高雄36歲李姓男子日前到楠梓一家賣場偷竊，並在店內大膽把標籤撕下，隨後直接把商品帶走，還在一天內連偷兩次，被店家盯上並報...

打死台北市議員判無期徒刑 天道盟殺手董智泰參加花燈比賽

20多年前在台北市當街開槍打死台北市議員陳進棋的天道盟太陽會殺手董智泰，依殺人罪判處無期徒刑確定，目前在嘉義監獄服刑；董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。