無業男向8旬母要不到錢放火燒屋 嘉檢起訴

嘉義縣無業的李姓男子被控1月間向8旬母親要錢遭拒，涉在住處燒紙放火燒屋，警方據報趕到現場制伏李男，檢方聲押獲准，偵查終結後，今天依公共危險罪嫌起訴。

嘉義地檢署發布的起訴書指出，57歲的李男於1月2日下午，因向其母親索取金錢未果，且與住在隔壁的胞姊發生口角爭執，一時情緒失控，竟先後在住家入口處、房門外及房間內，將廢紙、衛生紙及衣物放在地上，利用打火機點燃報紙引火。

李男放火舉動，造成衣物及房間內的按摩椅燒毀，所幸其胞姊即時發現，隨即潑水撲滅火勢，火勢才未繼續擴大。

警方據報到場，李男無視警方在場仍點燃報紙，隨即被警方制伏，並帶回派出所訊問。警方依公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方認為李男犯罪嫌疑重大，且有再犯之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院考量李男僅因向母親索討金錢遭拒即涉及放火、恐嚇行為，並參酌李男無工作，目前尚有負債，加上日前已有索取金錢遭拒作勢放火情形，可見李男有反覆實施同一犯罪行為之虞，因此，有羈押必要性，裁定羈押。

檢方表示，李男年過半百仍游手好閒，長期向8旬母親伸手要錢，李男在1月2日再次向母親要錢遭拒絕，竟大發脾氣，準備放火燒屋，且現場周遭有許多易燃物品，若非其胞姊即時滅火，確有造成火勢擴大延燒其他物品或整戶住宅的高度可能性，因此，李男行為確已涉及公共危險罪嫌。