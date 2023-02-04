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警遭毒駕撞死 林右昌強調已擬修法 未回應基隆四接

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

彰化縣警察局快官派出所警員高偉倫春節期間，下班返家途中，遭毒駕嫌犯追撞身亡；內政部長林右昌等人今天南下高雄參加公祭，受訪時，林強調，法務部已針對毒駕研擬相關修法工作，至於媒體追問基隆四接「填海造陸」一事，他回說，不回應其他議題。

林右昌今出席已故警員高偉倫告別式接受媒體聯訪，對於毒駕方面，他說，法務部已針對毒駕研擬相關修法工作，未來這部分會非常重視也會盡快處理。

至於是否加重酒駕取締，林右昌說，目前各縣市酒駕勤務，都有加強安排，酒駕零容忍，也是警方政策的方向與目標，近幾年都持續在做，但民眾意識及守法觀念，未來在社會上還要多加宣導，避免相關憾事一而再再而三發生。

至於毒品氾濫問題，林右昌說，三、四級毒品問題這幾年來，一直是政府反毒工作，特別是校園反毒，現在年輕2.0專案，也都在推行當中，相關案件也大幅下降。

林還說，三、四級毒品迷思傷害不大罪刑不高，所以有很多人會嘗試，在校園及社會上宣導，反毒的重點。

另媒體追問近期基隆四接「填海造陸」的相關爭議，林右昌則回應，今天是下來給高偉倫致意，也代表蔡英文總統、行政院長陳建仁表達關心，至於其他議題就不在這邊多做回應。

內政部長林右昌（身穿西裝者）出席已故警員高偉倫告別式。記者陳弘逸／攝影
內政部長林右昌（身穿西裝者）出席已故警員高偉倫告別式。記者陳弘逸／攝影
警政署長黃明昭（身穿西裝者）出席已故警員高偉倫告別式。記者陳弘逸／攝影
警政署長黃明昭（身穿西裝者）出席已故警員高偉倫告別式。記者陳弘逸／攝影
內政部長林右昌（左二）、警政署長黃明昭（左一）出席已故警員高偉倫告別式。記者陳弘逸／攝影
內政部長林右昌（左二）、警政署長黃明昭（左一）出席已故警員高偉倫告別式。記者陳弘逸／攝影
內政部長林右昌（左二）、警政署長黃明昭（左一）出席已故警員高偉倫告別式。記者陳弘逸／攝影
內政部長林右昌（左二）、警政署長黃明昭（左一）出席已故警員高偉倫告別式。記者陳弘逸／攝影
內政部長林右昌（右）出席已故警員高偉倫告別式，林先緊握她雙手，之後便輕拍肩膀安撫。記者陳弘逸／攝影
內政部長林右昌（右）出席已故警員高偉倫告別式，林先緊握她雙手，之後便輕拍肩膀安撫。記者陳弘逸／攝影

林右昌 毒駕 毒品

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