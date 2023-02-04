警遭毒駕撞死 林右昌強調已擬修法 未回應基隆四接

彰化縣警察局快官派出所警員高偉倫春節期間，下班返家途中，遭毒駕嫌犯追撞身亡；內政部長林右昌等人今天南下高雄參加公祭，受訪時，林強調，法務部已針對毒駕研擬相關修法工作，至於媒體追問基隆四接「填海造陸」一事，他回說，不回應其他議題。

林右昌今出席已故警員高偉倫告別式接受媒體聯訪，對於毒駕方面，他說，法務部已針對毒駕研擬相關修法工作，未來這部分會非常重視也會盡快處理。

至於是否加重酒駕取締，林右昌說，目前各縣市酒駕勤務，都有加強安排，酒駕零容忍，也是警方政策的方向與目標，近幾年都持續在做，但民眾意識及守法觀念，未來在社會上還要多加宣導，避免相關憾事一而再再而三發生。

至於毒品氾濫問題，林右昌說，三、四級毒品問題這幾年來，一直是政府反毒工作，特別是校園反毒，現在年輕2.0專案，也都在推行當中，相關案件也大幅下降。

林還說，三、四級毒品迷思傷害不大罪刑不高，所以有很多人會嘗試，在校園及社會上宣導，反毒的重點。