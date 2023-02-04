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去年酒駕遭判刑 新黨郭榮先前年駕車撞婦畫面曝光

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

新黨台北市議員候選人郭榮先，去年酒駕肇事遭判刑6月，前年駕車撞傷違規路人致腦出血，又遭檢方依過失傷害罪嫌起訴，據悉近日法院開庭，郭榮先未出庭，全案仍審理中。

起訴指出，44歲郭榮先2021年8月18日清晨5時許駕車行經百齡橋接承德路處，撞飛徒步行走的82歲周姓婦人，致周婦腦出血、耳膜破裂、腳踝骨折、腰椎骨折等。

郭到案辯稱，案發時天剛亮視線不佳，他沒看到周婦，該處沒有設置行人穿越道，周婦不該在該處出現。

檢方檢視現場事故調查表、監視器畫面等證物，偵結依過失傷害罪嫌起訴郭榮先。據悉，今年2月2日士林地院首次開庭，郭榮先因另有調解庭要開而未出庭，案件持續審理中。

去年6月選舉期間，郭榮先晚上與友人飲宴後駕車，在大同區承德路上碰撞停等紅燈的2名機車騎士，其酒測值達每公升0.78毫克，當場被依公共危險罪現行犯逮捕，案經審理，法院判郭徒刑6月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

郭榮先駕車碰撞違規步行的周姓婦人。記者李隆揆／翻攝
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傷害罪 酒駕 骨折 新黨

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