房東換鎖驚見床下露出這一根 台中軍火庫藏榴彈砲曝光

台中林姓黑道與角頭「要命小方」旗下賴姓小弟交好，賴2019年犯下太平別墅槍擊案自戕前曾交付他一批火力，因林欠房租被換鎖，房東驚見床底露出1把槍托才曝光，共持有以色列制式突擊步槍、榴彈發射器及509顆子彈宛如小型軍火庫，一二審都依槍砲罪判9年、併罰金300萬元，可上訴。

檢警調查，林男2017年6月將賴託付的火力藏放北屯區租屋處，包括奥地利STEYR廠C9-A1型制式半自動手槍、奥地利GLOCK廠26型制式半自動手槍、以色列IWI廠TAVOR-21型半（全）自動步槍，及罕見的「榴彈發射器」可供40mm乘以46mm口徑榴彈正常發射，與槍枝滅音管。

還有制式、非制式子彈手槍及步槍子彈高達509顆，以及2顆美國美國軍規M433型40mm乘以46mm口徑制式高爆雙效榴彈、1顆美國軍規M406型40mm乘以46mm口徑制式高爆榴彈，2顆韓國製K801型40mm乘以46mm口徑制式高爆榴彈，5顆榴彈都具殺傷力。

警方獲報2017年11月28日到場搜索查獲，眼見滿屋火力相當震驚；台中地院一審時，林僅坦承槍砲、槍枝及彈藥是賴男所託，否認有寄藏肩射型武器、自動步槍等犯行，辯稱自己只知道寄藏的東西是槍砲彈藥，但不知是「制式」。

一審認為，近年國內槍枝氾濫，不法之徒動輒擁槍自重，危害社會治安，林寄藏大量制式精良武器，子彈高達500多顆，儼然是「小型軍火庫」，依非法寄藏制式肩射武器罪，判林男有期徒刑9年，併科罰金300萬元。

林男不服上訴稱，他僅受賴男委託代為將1個黑色旅行袋放在床板內，未受寄藏其他袋子內槍砲彈藥，且未認知該槍彈是制式手槍、子彈，自己2021年12月6日主動到案符合「自首」，且行為未造成實質惡害，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

法院審酌，林男雖辯稱自己向警方自首，但本件警方之所以查獲，是因林沒繳房租遭房東換鎖，房東發現床板下有數個黑色提袋，其中1個沒拉緊槍托外露報警，警方根據監視器發現，林曾想要回房間去拿東西才知他是租客，可見檢警將其列偵辦對象、通緝，林逃亡多時才投案，和自首不符。

法院也認為，林男寄藏肩射武器、自動步槍、手槍、砲彈等殺傷力極高違禁物，子彈甚至高達上百顆，對社會治安危害不清，顯無可憫恕。