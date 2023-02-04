聽新聞
test
0:00 / 0:00
闖紅燈又酒駕嗆警「態度好一點」 看見辣椒水他瞬龜縮
高雄王姓男子騎機車在鳳山區路口闖紅燈，警方攔查，發現他臉紅疑喝酒，以酒精檢知器測試亮燈，王仍否認有喝，結果酒測值達每公升0.47毫克，王不滿警方檢視他隨身物，嗆警「態度好一點」，見警拿出辣椒水，他態度龜縮，乖乖就擒。
鳳山警分局五甲派出所警員葉又皓、蕭又心、黃毅瑋，前天上午8時許，巡邏行經鳳山區南華路與南江街口，撞見59歲的王姓機車騎士闖紅燈，當場趨前將他攔查。
警方發現王男滿臉通紅，詢問「昨天有喝？」王否認，警方當下以酒精檢知器測試，結果亮起紅燈，王仍否認有喝酒，警方當下對他施以酒測，結果酒測值達每公升0.47毫克。
警方見王男酒駕，詢問他隨身物是否有違禁物品時，王竟當場惱羞成怒，嗆警「態度好一點，難道我是重刑犯嗎，不然你銬啊」，警方見他不配合，拿出辣椒水斥責「不要反抗喔，再反抗就噴了」，王才乖乖閉嘴配合；警詢後依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言