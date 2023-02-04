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闖紅燈又酒駕嗆警「態度好一點」 看見辣椒水他瞬龜縮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄王姓男子騎機車在鳳山區路口闖紅燈，警方攔查，發現他臉紅疑喝酒，以酒精檢知器測試亮燈，王仍否認有喝，結果酒測值達每公升0.47毫克，王不滿警方檢視他隨身物，嗆警「態度好一點」，見警拿出辣椒水，他態度龜縮，乖乖就擒。

鳳山警分局五甲派出所警員葉又皓、蕭又心、黃毅瑋，前天上午8時許，巡邏行經鳳山區南華路與南江街口，撞見59歲的王姓機車騎士闖紅燈，當場趨前將他攔查。

警方發現王男滿臉通紅，詢問「昨天有喝？」王否認，警方當下以酒精檢知器測試，結果亮起紅燈，王仍否認有喝酒，警方當下對他施以酒測，結果酒測值達每公升0.47毫克。

警方見王男酒駕，詢問他隨身物是否有違禁物品時，王竟當場惱羞成怒，嗆警「態度好一點，難道我是重刑犯嗎，不然你銬啊」，警方見他不配合，拿出辣椒水斥責「不要反抗喔，再反抗就噴了」，王才乖乖閉嘴配合；警詢後依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鳳山警分局五甲所員警攔查騎機車闖紅燈的王姓男子，發現他滿臉通紅，王否認有喝酒，結果酒測超過酒測值。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局五甲所員警攔查騎機車闖紅燈的王姓男子，發現他滿臉通紅，王否認有喝酒，結果酒測超過酒測值。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局五甲所員警攔查闖紅燈的王姓男子，發現王酒駕，欲檢視他隨身物是否有違禁物，王還嗆警態度好一點。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局五甲所員警攔查闖紅燈的王姓男子，發現王酒駕，欲檢視他隨身物是否有違禁物，王還嗆警態度好一點。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局五甲所員警攔查闖紅燈的王姓男子，發現他滿臉通紅，王否認有喝酒，警方以酒精檢知器測試，結果亮起紅燈。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局五甲所員警攔查闖紅燈的王姓男子，發現他滿臉通紅，王否認有喝酒，警方以酒精檢知器測試，結果亮起紅燈。記者石秀華／翻攝

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