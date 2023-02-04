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女子台東撞牛身亡 家屬求國賠300萬敗訴

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

唐姓女子4年前晚間騎機車行經台11線東河路段，突遇不明牛隻衝出，唐女躲避不及撞上、人車倒地受傷，送醫後不治身亡，唐女家屬認為台東縣政府未盡畜牧業管理之責、請求國賠敗訴，上訴高等法院請求300萬元賠償、日前被駁回，可上訴。

台東縣政府表示，尊重法院判決，台東縣政府109年已頒布畜管條例，畜牧業者牛隻一定要有耳標，省道周邊200公尺內禁止放牧，縣府去年也針對無耳標家畜的畜牧業者開罰。

唐女家屬主張，台東縣政府為畜牧法及動物保護法主管機關，唐女事故地點為花東主要道路，之前也曾發生牛隻交通事故，縣府在畜牧業管理、沒有沒入肇事牛隻，讓牛闖入道路才發生車禍，與唐女死亡有相當因果關係，一審要求依國賠法賠償家屬580餘萬元敗訴，上訴高院要求改賠300萬元。

判決書指出，本案承辦員警當時查扣2頭疑肇事牛，但牛沒有明顯撞擊痕跡也沒有耳標，無法確認野生還是有飼主逃脫，上訴人也坦承牛不可能棄養，研判是逃逸機會比較高，因此與動保法「棄養」要件不合。

依動保法規定，肇事牛隻必須有侵害他人生命傷害、才能夠沒入，本案無法判斷該牛隻有先傷害他人，不符沒入規定，另台東縣放牧家畜管理自治條例，自109年11月27日才公告施行，在本案發生前，畜牧條例未施行，依法台東縣政府未有怠於執行職務，駁回上訴。

台東牛隻脫離牧場過馬路，4年前造成唐女車禍（示意圖）。報系資料照片
台東牛隻脫離牧場過馬路，4年前造成唐女車禍（示意圖）。報系資料照片

台東 動保法

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