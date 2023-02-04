空軍少校出軌彰化女警 被抓包簽切結又上汽旅判賠30萬

已婚空軍李姓少校和彰化邱姓女警有染，2021年張姓妻子曾當街抓包鬧上媒體，事後雙方簽切結書暫平息，但張又發現先生和邱上汽旅、牽手，提告各求償250萬元。2人均辯稱僅是好友，但法院認定已侵害配偶權，尤其邱是人民保母豈會不知該行為逾越分際，判2人應給付張女30萬元，可上訴。

張女控訴，和李男結婚10多年有2個小孩，2021年發現邱女介婚姻經調處選擇原諒，為維持家庭同年7月和李、邱各簽切結書及和解書，約定李、邱保證不再見面否則各應負擔200萬元違約金。

張女2021年發現先生和邱女有染時，該事一度鬧上媒體版面，張女堵到2人後在台中市彩虹眷村停車場拉扯爭吵，現場僵持近5小時，台中警方也獲報到場處理。

張女稱，未料2022年3月又發現先生、邱女持續聯絡，2人一起入住旅館退房後還去吃麵，路途中甚至十指緊扣，而她2021年7月已警告邱不得介入婚姻、達成協議，但2人卻置之不理一再私會，執意破壞她12年婚姻，對李、邱各求償250萬元。

李男抗辯稱，和邱女高中認識至今，雙方為感情濃厚同鄉摯友，都屬活潑大方個性才會牽手，也否認有入住旅館，認為僅是異性好友間互動，沒逾越男女分際，另指控妻子2021年透過媒體、找立委向他單位施壓，軍中長官嚴厲要他不得再衍生媒播事件，是受脅迫才簽立該切結書。

邱女也否認侵害配偶權，且和李牽手僅是多年好友、相交甚篤，2人都大方開朗對異性互動不拘泥小節，並同樣控訴張女脅迫簽和解書，揚言不簽要讓此事上新聞，讓她身敗名裂失去工作，不得已才簽切結書。

台中地院比對相關資料、證詞，認定李、邱2022年3月確實有一起上旅館再去吃麵，步行時還雙手交握、並肩緊靠，已逾越正常男女分際，況且李當天還向妻子謊稱自己值班，實則南下和邱女會面，加上邱女從事人民保母警員職務，當知一起上旅館、牽手並肩已逾越一般異性行為。