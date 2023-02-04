打死台北市議員判無期徒刑 天道盟殺手董智泰參加花燈比賽

20多年前在台北市當街開槍打死台北市議員陳進棋的天道盟太陽會殺手董智泰，依殺人罪判處無期徒刑確定，目前在嘉義監獄服刑；董今年參加由觀光局舉辦的矯正機關全國花燈競賽，小露才藝。

董智泰所製作的花燈取名為「喜兔綻春妍、月仙護台灣」，他將在獄中服刑的發想融入社會，此外，涉及酒店「撿屍」性侵多人的李宗瑞虎年曾參賽並獲獎項，今年李宗瑞再接再厲，將與董智泰一較高下。

法務部矯正署今天表示，「2023矯正機關全國花燈競賽成果發表會」將於2月5日在台北君悅酒店舉行，法務部長蔡清祥、交通部觀光局長張錫聰、台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽將蒞臨現場，矯正署除公布得獎名次，也將介紹各獲獎作品設計理念。

董智泰槍殺陳進棋一案震驚社會，成為台北市升格直轄市以後，第一次有市議員當街遭槍擊斃命，陳中槍後，送往台北榮民總醫院急救，但因傷勢嚴重，當天下午即宣告急救無效，時任台北市長的馬英九要求警方限期破案。

2002年11月16日，競選連任的陳進棋出席台北市士林區捷運芝山站旁「陶園」餐廳的一場喜宴，遭歹徒近距離開3槍擊斃，警方鎖定董智泰涉案，但董行蹤飄忽，一開始無法順利緝凶。