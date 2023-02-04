農地飄惡臭還漏汙水！地主檢舉 檢調查出是肥料公司搞鬼

高雄某產製肥料公司的王姓女負責人，為處理過剩且未符合標準的肥料半成品，竟未依規定申報處理，而是找尋農地委由他人堆置並掩埋，未料，該地發出惡臭，大雨過後還會流出汙水，遭周邊地主檢舉，此案曝光，檢調循線找到王女，並依違反廢棄物清理法，將她及所屬公司起訴。

起訴書指，王女為路竹某產製肥料公司的負責人，為處理過剩且未符合標準的肥料半成品，於2020年5月1日以提供有機肥料協助改良土壤為由，徵得另民農地所有人同意，並支付3萬3000元，委由某環保公司協助將這些半成品肥料運往該處堆置。

前後共12車次，約清理42公噸，並以挖土機翻拌將堆置農地整平，事後王女更指示下屬，登錄不實的廢棄物再利用處理申報。

直到鄰近土地的地主發現被堆置廢料的農地散發出惡臭，下雨過後還滲漏汙水，便通報市府環保局會勘，同時將堆肥抽樣送驗，發現未符合標準值，轉報檢調追查，此案才曝光。

檢調依據環保局事業廢棄物稽查紀錄表、函文、現場照片、肥料製造日報表等證據，佐證犯行；警詢、偵訊時，王女也坦承犯案。

檢方認為王女涉犯廢棄物清理法第46條第4款，未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物；及同法第48條的罪嫌，另王女所屬公司則犯廢棄物清理法第47條。