軍情局訂監視設備「不堪用」 違約廠商賠80萬元確定

國防部軍事情報局與台灣南下電子公司簽訂總價428萬的軍品訂購契約，交貨後卻有82項缺失，通知改正仍有22項沒過關，因此解約。軍情局請公司清刪錄存檔案並拆除，公司沒理，軍情局只好另請廠商拆除，並提告求償80萬元，士林地方法院判准。公司稱軍情局擴充解釋相關設備的功能和規格，台灣高等法院不採信，駁回上訴確定。

軍情局2019年7月2日和台灣南下電子公司簽約，翌月8月28日目視驗收合格，但安裝後於11月8日辦理性能測試，卻有82項不合格，11月28日至12月2日間複驗，仍有22項不通過。軍情局解約，提告索討72萬8280元逾期違約金與7萬2000元拆除費，合計80萬280元。

台灣南下電子公司表示，他們裝的監視系統沒有不合格，是軍情局違反政府採購法令，擴充解釋相關設備的功能和規格，自行認定為不合格，且不願意就公司提出以減價方式處理爭議，也沒給說明機會解約，違反政府採購法第6條規定，也沒依通用條款第18條約定辦理。

對於軍情局找人來拆除監視系統，台灣南下電子公司認為拆除未經他們同意，不能請求賠償。

高院民事庭調查，雙方在行政院公共工程委員會調解期間，曾就監視器再進行性能測試，台灣南下電子公司林姓負責人也在「不合格項目核對表」上簽名確認，不合格項目包括應支援熱鍵功能而無支援；應具備硬體溫度監控、巡弋等功能而不具備；網路攝影機影像解析度縱向畫素、攝影機轉動角度不足等。