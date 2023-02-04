共諜案北檢上訴 被疑上級指導辦案

陸軍退役中校魏先儀（圖）、空軍退役少將錢耀棟被控擔任「共諜」在台灣發展組織未遂，上月被台北地院依違反國安法判緩刑。聯合報系資料照 陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟被控擔任「共諜」在台灣發展組織未遂，兩人偵審期間先後認罪，上月被台北地院依違反國安法判緩刑。北檢罕見由三名檢察官共同聯名提上訴，附件竟附上媒體報導與社論，還有司法院長許宗力與法務部長蔡清祥在司法節對國安案件的談話，律師質疑司法首長「指導」辦案；北檢否認相關質疑。

錢耀棟律師徐履冰說，檢察官承諾判緩刑卻反悔，上訴還附上許宗力、蔡清祥國安談話剪報，叫人民如何相信司法獨立？

魏先儀與錢耀棟被控接受中共情治運用人員謝錫璋邀請，赴廣東打高爾夫球，兩人抵陸後，中共情治人員接待，錢、魏雖知對方從事對台情報工作，但貪小便宜，允諾回台發展組織，對象包括國防部前副部長張哲平（現為總統府戰略顧問）及退役將領。

台北地院一月十日判決，法官在判決中指出，魏先儀、錢耀棟案發後坦承，雖未對國家安全造成實際損害，但仍有一定程度危險，審酌兩人沒有前科，且年歲已高，公訴檢察官也同意附條件緩刑，法官因此分別判處有期一年十月及一年徒刑，皆宣告緩刑。

不料，一月十三日司法節當天，許宗力、蔡清祥都針對國家安全案件發表談話，當事人則在上訴期限屆滿前兩天，「突然收到上訴書」，更讓當事人與律師覺得離譜的是，檢察官竟在上訴時將許宗力等人的談話剪報資料當作附件。

北檢承認上訴書所附資料，但表示與司法節首長談話無關，而是認為被告兩人替大陸地區發展組，屬嚴重危害國家安全之罪，檢察官認原審判決有違背法令，依法上訴；並稱兩人雖於審理中認罪，請求宣告緩刑，但檢方在一月六日提出的補充理由是請法院妥適量刑。

徐履冰質疑，檢察官在法庭中承諾判緩刑卻毀諾，重傷司法威信。上訴還附司法機關首長談話剪報，「根據上級指導在辦案嗎？」