曾主張人民參與審判 蔡彩貞出任女法官協會理事長

中華民國女法官協會年初召開第15屆會員代表大會，完成理監事改選，今日舉行第15屆第1次理監事聯席會議，會中選出5名常務理事、1名常務監事，出席理事也推舉最高法院刑事庭審判長蔡彩貞出任第15屆女法官協會理事長。

蔡彩貞為司法官第21期結業，曾任司法院刑事廳廳長、士林地方法院院長，具備審判、行政經驗。她表示，接任理事長後，期許透過女法官協會的力量，提升女法官專業學養、關心女法官工作環境，並善盡女法官協會關懷社會宗旨。

在今年上路的國民法官法施行前，如何讓國民參與刑事審判、如何提高司法信賴度，一直是司法體系急欲解決的問題。蔡彩貞曾說必需拉近民眾與司法距離，讓人民瞭解、信賴司法，讓司法裁判融合社會多元價值。她在2014年時便認為最好的辦法就是讓人民與法官一樣基於審判者的地位，實質參與訴訟程序，並指這和法庭旁聽或觀看電視轉播，只看見形式上進行的程序截然不同。