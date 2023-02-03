快訊

是你嗎？發票中獎清冊出爐 他僅花13元手續費中千萬

影／美國領空發現疑似中國大陸間諜氣球 目擊者拍到影像了

曾主張人民參與審判 蔡彩貞出任女法官協會理事長

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中華民國女法官協會年初召開第15屆會員代表大會，完成理監事改選，今日舉行第15屆第1次理監事聯席會議，會中選出5名常務理事、1名常務監事，出席理事也推舉最高法院刑事庭審判長蔡彩貞出任第15屆女法官協會理事長。

蔡彩貞為司法官第21期結業，曾任司法院刑事廳廳長、士林地方法院院長，具備審判、行政經驗。她表示，接任理事長後，期許透過女法官協會的力量，提升女法官專業學養、關心女法官工作環境，並善盡女法官協會關懷社會宗旨。

在今年上路的國民法官法施行前，如何讓國民參與刑事審判、如何提高司法信賴度，一直是司法體系急欲解決的問題。蔡彩貞曾說必需拉近民眾與司法距離，讓人民瞭解、信賴司法，讓司法裁判融合社會多元價值。她在2014年時便認為最好的辦法就是讓人民與法官一樣基於審判者的地位，實質參與訴訟程序，並指這和法庭旁聽或觀看電視轉播，只看見形式上進行的程序截然不同。

本屆理事包括司法院民事廳副廳長陶亞琴、最高行政法院法官林惠瑜、台灣高等法院庭長吳淑惠、台灣高等檢察署主任檢察官陳文琪、高院審判長林怡秀、法官邱琦、紀文惠、胡芷瑜、廖慧如、台北高等行政法院法官林麗真、高雄高分院法官郭慧珊、台北地方法院法官唐玥、司法院調辦事法官胡宜如、文家倩。監事則由懲戒法院法官許金釵、台南高分院法官蔡孟珊、智慧財產及商業法院庭長林欣蓉、北院庭長張瑜鳳、新北地院法官張筱琪出任。高院法官管靜怡擔任女法官協會秘書長。

最高法院刑事庭審判長蔡彩貞出任第15屆中華民國女法官協會理事長。聯合報系資料照
最高法院刑事庭審判長蔡彩貞出任第15屆中華民國女法官協會理事長。聯合報系資料照

司法院 台灣高等法院 新北

延伸閱讀

控夫罵「花錢養妳還不給上」提離婚 法官發現問題出在她身上

獨／無法同婚國家可來台結婚了 蘇貞昌請辭前拍板「這區域除外」

憲法訴訟新制一週年 司法院：收結案量創新高

觀景窗

相關新聞

國軍退役將校「共諜案」緩刑生變！3檢察官罕見聯名提上訴

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟被控吸收退役將領扮「共諜」在台灣發展組織違反國安法，台北地院日前判2人緩刑，檢察官...

「當孩子面殺死媽媽」狠夫未必故意殺人逃無期 判14年半

台中陳姓男子和林姓妻子因小孩扶養問題大吵，氣憤下竟當著5歲兒面拿刀捅死老婆，一審依殺人罪判14年8月、應給付林母251萬...

曾主張人民參與審判 蔡彩貞出任女法官協會理事長

中華民國女法官協會年初召開第15屆會員代表大會，完成理監事改選，今日舉行第15屆第1次理監事聯席會議，會中選出5名常務理...

北市萬華里長送白米拚連任失利 賄選遭起訴

台北市萬華區壽德里三連霸前里長蔡素麗，去年九合一選舉同時面對兩位無黨籍挑戰者選情緊繃，涉嫌以送白米的方式賄選，最後仍落選...

偷用同事帳號追前妻行蹤2年 新北兩警違法調個資遭判刑

新北市警察局汐止警分局警備隊陳姓警員與淡水警分局竹圍派出所黃姓警員，未經同事同意就以同事帳號登入警局建置系統調閱前妻與前...

共諜案拿許宗力、蔡清祥「國安談話」上訴 律師：大傷司法獨立

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟涉「共諜」案日前判緩刑，檢方上訴；錢的委任律師徐履冰說，檢察官承諾判緩刑卻反悔，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。