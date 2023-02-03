曾主張人民參與審判 蔡彩貞出任女法官協會理事長
中華民國女法官協會年初召開第15屆會員代表大會，完成理監事改選，今日舉行第15屆第1次理監事聯席會議，會中選出5名常務理事、1名常務監事，出席理事也推舉最高法院刑事庭審判長蔡彩貞出任第15屆女法官協會理事長。
蔡彩貞為司法官第21期結業，曾任司法院刑事廳廳長、士林地方法院院長，具備審判、行政經驗。她表示，接任理事長後，期許透過女法官協會的力量，提升女法官專業學養、關心女法官工作環境，並善盡女法官協會關懷社會宗旨。
在今年上路的國民法官法施行前，如何讓國民參與刑事審判、如何提高司法信賴度，一直是司法體系急欲解決的問題。蔡彩貞曾說必需拉近民眾與司法距離，讓人民瞭解、信賴司法，讓司法裁判融合社會多元價值。她在2014年時便認為最好的辦法就是讓人民與法官一樣基於審判者的地位，實質參與訴訟程序，並指這和法庭旁聽或觀看電視轉播，只看見形式上進行的程序截然不同。
本屆理事包括司法院民事廳副廳長陶亞琴、最高行政法院法官林惠瑜、台灣高等法院庭長吳淑惠、台灣高等檢察署主任檢察官陳文琪、高院審判長林怡秀、法官邱琦、紀文惠、胡芷瑜、廖慧如、台北高等行政法院法官林麗真、高雄高分院法官郭慧珊、台北地方法院法官唐玥、司法院調辦事法官胡宜如、文家倩。監事則由懲戒法院法官許金釵、台南高分院法官蔡孟珊、智慧財產及商業法院庭長林欣蓉、北院庭長張瑜鳳、新北地院法官張筱琪出任。高院法官管靜怡擔任女法官協會秘書長。
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