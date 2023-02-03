北市萬華里長送白米拚連任失利 賄選遭起訴

台北市萬華區壽德里三連霸前里長蔡素麗，去年九合一選舉同時面對兩位無黨籍挑戰者選情緊繃，涉嫌以送白米的方式賄選，最後仍落選未連任。台北地檢署去年12月指揮警方發動搜索、約談，今依違反選罷法以不正利益賄選罪將她起訴。

蔡女在日前九合一選舉中，因一次面對兩名無黨籍的年輕競爭者，連任壓力頗大。檢警查出，去年10月間，蔡女帶著1包價值上百元的袋裝白米拜訪某位里民，但當時該里民正在替孩子洗澡，雙方並未碰面，蔡女於是將白米放在里民家門口便自行離去。