北市萬華里長送白米拚連任失利 賄選遭起訴
台北市萬華區壽德里三連霸前里長蔡素麗，去年九合一選舉同時面對兩位無黨籍挑戰者選情緊繃，涉嫌以送白米的方式賄選，最後仍落選未連任。台北地檢署去年12月指揮警方發動搜索、約談，今依違反選罷法以不正利益賄選罪將她起訴。
蔡女在日前九合一選舉中，因一次面對兩名無黨籍的年輕競爭者，連任壓力頗大。檢警查出，去年10月間，蔡女帶著1包價值上百元的袋裝白米拜訪某位里民，但當時該里民正在替孩子洗澡，雙方並未碰面，蔡女於是將白米放在里民家門口便自行離去。
隔天該里民發現門口有米，詢問蔡女送米目的，蔡女不置可否地回答是「里民間的幫忙」，里民於是將白米退回，並循線向檢警提出檢舉，檢警於是兵分十路搜索約談。最後蔡女以77票之差，敗給無黨籍挑戰者陳志雄，雙方得票率相差不到3%，可說是賠了夫人又折兵。
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