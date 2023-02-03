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共諜案拿許宗力、蔡清祥「國安談話」上訴 律師：大傷司法獨立

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟涉「共諜」案日前判緩刑，檢方上訴；錢的委任律師徐履冰說，檢察官承諾判緩刑卻反悔，上訴還附贈司法院長許宗力、法務部長蔡清祥國安談話剪報，教人民如何相信司法獨立？

徐履冰是資深律師，曾是新黨「共諜」案的辯護律師之一，新黨案最後無罪確定，徐出庭國安法案件時，面對公訴檢察官論告當仁不讓，風格鮮明。

徐履冰說，魏先儀、錢耀棟於準備程序庭出庭時都認罪，審判長當庭詢問檢、辯雙方意見後，將案件改採簡式審判，並訂2023年1月10日宣判，魏、錢都獲判緩刑，但就在上訴期限屆滿前2天，「突然收到上訴書」。

徐說，檢方上訴理由略指國安法案對危害國家安全關係重大，離譜的是，當初談好判緩刑卻在上訴時稱「反悔於法有據」，而檢察官上訴所舉證的案例，是刑案被害人請求檢察官就緩刑判決上訴，「與本案達成判緩刑的合意完全不同」。

徐履冰表示，魏先儀、錢耀棟一審判緩刑後，1月12日有特定媒定報導批判判決，把法官痛罵一頓，批讓共諜可「免關」、司法輕判等，再過一天1月12日，許宗力、蔡清祥在司法節當天有關國家安全的談話見報，「檢察官竟然在上訴時將這些剪報資料放在上訴資料裡！」

徐履冰說，檢察官是依法律上訴，不是依輿論上訴，法庭中承諾判緩刑卻毀諾，檢察官在法庭執行職務時出爾反爾，翻案還有法律依據，將重傷司法威信。

徐還說，尤其檢察官上訴時附上一些訴訟外的司法機關首長談話剪報，「這是要告訴大家司法官都根據上級指導在辦案嗎？」

空軍退役少將錢耀棟。聯合報系資料照
空軍退役少將錢耀棟。聯合報系資料照

檢察官 司法院 國安法

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