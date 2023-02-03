國軍退役將校「共諜案」緩刑生變！3檢察官罕見聯名提上訴

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟被控吸收退役將領扮「共諜」在台灣發展組織違反國安法，台北地院日前判2人緩刑，檢察官認為，判決違背法令，相關案件被告有人重判，極為罕見由3名檢察官共同聯名提起上訴。

上訴人是台北地檢署公訴組主任檢察官、蒞庭檢察官、偵查組檢察官；3名檢察官希望二審法院能撤銷魏先儀、錢耀棟的緩刑而改判。

台北地院今年1月10日判魏先儀有期徒刑1年10月，緩刑5年，支付公庫60萬元，判錢耀棟有期徒刑1年，緩刑4年，支付公庫30萬元，兩人皆應接受法治教育。

緩刑判決指出，魏先儀、錢耀棟雖未對國家安全、社會安定造成實際損害，仍造成一定程度的危險，審酌他們沒有前科，尚知悔悟，考量他們所犯國安法宣告刑均為2年以下，緩刑宣告。

檢方在緩刑宣判出爐後，與檢察長研究，認為魏先儀、錢耀棟一是既遂犯、一是未遂犯，都判緩不合理，而「共諜線」上游源自化身香港籍商人的中國廣東省海外聯絡辦公室情工人員謝錫璋，依高雄高分院相關另案判決，1名既遂犯判刑3年10月、2名未遂犯判刑3月、10月，認本案有改判必要。

檢方上訴認為，魏先儀、錢耀棟偵查中不認罪，審判時方認罪，不符自始即認罪的緩刑量刑標準，加上緩刑判決稱檢方未舉證犯罪利益為何，但事實上，偵查已查知謝錫璋等以餐敘、球敘、旅遊招待魏、錢，判決認事用法也與法律不合。

謝錫璋負責替中共中央情工系統「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」從事對台工作，蒐集政軍情報及策反國軍；1997年，他以商人名義來台，接觸退役軍官，安排現役、退役中高階軍官或親友出國旅遊及接受招待。

謝錫璋2003年來台參加黎姓海軍上將公祭，結識魏先儀，之後雙方頻繁餐敘，成功吸收魏進入組織，再吸收退役空軍黃姓中校未果，因黃曾在空軍401聯隊服務，因此在聯隊同袍餐敘中再認識錢耀棟。