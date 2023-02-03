行政執行署宜蘭分署拍賣會　羅東學區房下殺600萬

法務部行政執行署宜蘭分署2月7日下午3時舉辦春節後第1場聯合拍賣會，關注度最高的羅東學區住宅以601萬元起標，低於市價甚多；另外還有多筆不動產、漁船、銅雕、香爐、書法用品等等，有意的民眾可詳閱宜蘭分署官網公告。

宜蘭分署指出，繳不出或無法繳納政府罰款的民眾，各地分署會由輕到重逐一查封財產，公開拍賣；全台13處分署7日同時舉辦「123拍賣會」，意為「第1周、星期2、下午3時」，品項從動產到不動產，種類繁多。

當日拍賣物中詢問度最高的是羅東樹人路1間學區宅，靠近羅東高中與羅東國中，生活機能良好；持有人因無力繳納罰款，對法拍樂見其成。分署表示，該屋經過3次流拍，目前起標價已降至601萬4250元，拍定後依現況點交，有意的民眾切勿錯過。

其他拍賣品項包括「金財滿66號」漁船，目前停泊於大溪漁港，總馬力536、重27噸；新北瑞芳、基隆與宜蘭多處不動產；此外則是銅雕、香爐、湯鍋、碗盤、動漫公仔、書法用品等。