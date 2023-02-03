「當孩子面殺死媽媽」狠夫未必故意殺人逃無期 判14年半

陳男當著孩子面殺死媽媽，二審以他未必故意殺人，撤銷改判14年6月。圖／報系資料照 台中陳姓男子和林姓妻子因小孩扶養問題大吵，氣憤下竟當著5歲兒面拿刀捅死老婆，一審依殺人罪判14年8月、應給付林母251萬元。林男上訴稱判太重，檢查官也上訴主張應判無期，二審認為，林是基於未必故意殺人「但在孩子面前殺了母親」，撤銷改依殺人罪判14年6月，仍可上訴。

檢警調查，陳男（42歲）2022年3月15日因林女帶5歲兒子到他家收東西，2人又因小孩扶養問題吵架，陳見妻子要騎機車離開，竟勾著她脖子強拉下機車，還拿出1把鋒利折疊刀，不顧5歲兒子就在一旁，發狂往妻子胸口猛刺，林女左肺遭刺穿慘死。

陳作案逃逸、丟棄凶刀又徒步、改搭計程車找朋友求助，最後跑到北屯區敦化路一處興建中廟宇躲藏，警方17日到場將正在呼呼大睡的陳男逮捕。

檢方訊時，陳避重就輕，僅坦承和妻子吵架就從車廂拿出摺疊刀只是「想嚇唬她」，用手勾著林脖子發現她突然癱軟，還說自己有幫老婆人工呼吸，這才發現她胸口流血。

法醫鑑定指出，林女心因性休克，死亡原因是左胸遭單一致命銳創，刺穿左肺致塌陷、血胸，死亡結果為「他殺」，台中地院一審依家暴殺人罪判他14年8月；民事一審則判陳男應給付林的母親251萬7868元。

檢方上訴求處無期徒刑，陳男也上訴稱，他認為自己是傷害致死，一審判太重，他沒有要殺老婆，並稱這是一場意外，他還有做CPR，如果要殺人為何還要做CPR，且老婆死了他比誰都更難過，自己被關也看不到小孩。

二審指出，陳男和妻子因家庭財務爭吵不斷，陳又有吸毒惡習，妻子嫌棄堅持離婚，陳不理性面對情緒暴怒下，在孩子親眼目睹下拉扯老婆猛刺2刀，其下手猛烈是人命如草芥，其殘忍粗暴奪走1條生命「在小孩面殺了孩子母親」，造成孩子終身心理陰影。

但二審審酌相關證據，認定陳是基於「未必故意殺人」而非直接故意，雖一刀致死但和殘忍亂刀狂砍、凌遲分屍等手法有別，且陳有先協助妻子CPR後才離場，考量至今沒和家屬和解、行凶後逃逸，撤銷改依殺人罪判他14年6月，褫奪公權10年。