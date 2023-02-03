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購買電動病床圖利特定廠商 宜蘭教養院前院長涉嫌貪汙

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭教養院前院長謝清桂，涉嫌於108年採購院內電動病床時，圖利特定廠商，多次洩漏招標訊息給李女；李女為保證順利得標，還連絡另外2間無意參加標案的公司，使招標廠商達到法定最低3間，成功標得。近日地檢署依違反貪污治罪條例起訴謝清桂、違反政府採購法起訴李女等人。

起訴書指出，謝清桂104年起擔任衛服部轄下、伊甸基金會經營的宜蘭教養院長，108年6月間提出住民老化專區建置工程計畫書，附上李女公司代理的捷克產多功能病床，預計以每台50000元購入40床電動病床，向衛服部申請補助200萬元，9月通過核定。

伊甸基金會承辦人在製作標案文件時，經過詢價認為歐美產品價格較高，國產病床規格相同較便宜，便提供國內公司電子檔給謝清桂參考；謝清桂將檔案轉給李女，詢問國內廠商的缺點，表示「我來擋掉」，後續更將招標文件、採購案公告畫面等傳給李女，還說「財神爺來了」。

李女為了確保標會順利，聯絡公司職員吳男，請他以父親公司名義投標，並聯絡另1間公司負責人李男。李女命員工提領各10萬元作為2間陪標公司的押標金，再將投標文件寄給伊甸基金會。基金會以為投標公司已達3間且彼此有競爭關係，遂於11月開標，李女公司以200萬元得標，獲得54萬不法利益。

李女還參與宜蘭縣府衛生局108年11月公告的頭城衛生所設備採購案，也用類似的方式和吳男、李男圍標，以最低標53萬元得標。謝清桂、李女和吳男父子、李男後遭到宜蘭縣調查站調查，並送往地檢署偵辦。

謝清桂等5人在偵辦過程中，對所犯事情坦承不諱，檢察官考量證人證詞、對話紀錄等證物，認定5人犯行，1月18日將謝清桂依違反貪汙治罪條例與刑法洩密罪起訴，李女、吳男父子和李男依違反政府採購法起訴。

宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 貪汙

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