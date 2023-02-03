獨／桃捷收炸彈恐嚇信 目的為阻瑞士參訪團來台

捷運警察巡視可能放置爆裂物或汽油彈的治安死角。記者陳俊智／翻攝 瑞士國會議員5日將組團訪台，期間預計與總統蔡英文、立法院長游錫堃見面，造訪新竹、金門等地，但桃園捷運今天上午接獲恐嚇郵件，內容指台灣政府若讓參訪團來，將在參訪期間以汽油桶引發爆炸，攻擊機場捷運A1的民眾；對此，警方已加強巡邏安檢強度，目前未發現可疑物品。

據悉，北捷捷運近日接獲不少威脅恐嚇，多半動機不明，僅上個月底收到的恐嚇信內容稱「隨機殺人」，而桃捷今早收到的恐嚇信內容則要求政府拒絕瑞士參訪團來台，如果執意而行，將於參訪期間在機捷A1站以汽油桶引發爆炸，攻擊往來民眾。

機捷A1站位處大眾交通運輸密集，鄰近還有台鐵、高鐵及北捷設施，除了桃捷以外，相關單位也有收到通知，北、桃2地都有警察單位接獲報案，已加強警戒，而刑事局、中壢分局和2地捷運警察也同步展開調查，但目前僅知郵件是境外IP，藏鏡人有待追查。