三立前主播李天怡買長頸鹿涉背信 檢察官聲請境管駁回
三立新聞部前主播李天怡接受「頑皮世界」委託協助進口長頸鹿、犀牛等非洲野生動物不法獲利，涉背信罪，法院審理中；檢方認為李天怡的海外資產流向不明，聲請對李天怡，李女的先生郭人杰境管，台北地院審理裁定駁回。可抗告。
依檢方起訴內容，三立負責人張榮華2020年入主台南「頑皮世界」，指示身兼「頑皮世界」董事的三立電視台資深副總高明慧處理進口動物事宜，高委請李天怡尋找進口動物的廠商，李天怡卻浮報價格。
台北地院審理時，2022年12月12日開庭諭知李天怡、郭人杰沒有繼續限制出境的必要，不過，檢察官卻認為，郭人杰具澳洲雙重國籍且曾任澳洲台商會會長，聲請對夫妻2人限制出境、出海。
法院裁定認為，檢方所主張並未具體說明李天怡、郭人杰有何住居所不明、相當理由足認有逃亡之虞或湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞之情形，裁定聲請案駁回。
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