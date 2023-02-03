洩3.5億人民幣補償利多內線交易 唐鋒前董娘不起訴

前上櫃公司「唐鋒實業」董事長周武賢的妻子徐勤英，2017年因得知唐鋒為了配合大陸廣東深圳工業區的都市更新，可獲得人民幣3.5億元和分配補償建物面積16000平米的拆遷補償等利多訊息，涉嫌內線交易，提前告知胞妹徐乾英進場購買唐鋒股票，獲利21萬多元。台北地檢署調查後，認為兩姊妹間並未互通訊息，今依罪嫌不足將兩女不起訴。

原本為上櫃公司的唐鋒實業，2010年爆發前董事長周武賢，聯手公司董事曾能聰、股市名人「古董張」張世傑及炒手王寶葒等人，利用人頭交易及散布利多消息炒股，周男藉此獲利6億多元，遭判刑7年定讞，入監服刑後於2019年7月獲假釋出獄。

檢調原懷疑，2017年2月間，唐鋒因廣東深圳唐鋒工業區的拆遷補償案，將獲得上述拆遷補償，全案經不動產鑑價公司、律師、會計師簽利相關保密承諾書、委託書後，已屬證交法規範明確的重大訊息，但身為唐鋒顧問的徐勤英透過董事會得知此事後，涉嫌將此利多洩漏給胞妹徐乾英，徐妹於是在2018年3月29日至5月3日，提前買進40張唐鋒股票，獲取擬制性獲利21萬2800元。