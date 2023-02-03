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兩倍高薪挖角 陸企私設研究中心研發3D人臉辨識被法辦

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

大陸企業比特大陸科技公司投入發展AI人工智慧晶片，未經台灣政府許可就以子公司創立人頭公司，在台私設研發中心，還以薪水兩倍價格高薪挖角人才，兩年內花費1.5億台幣。新北地檢署檢察官許宏緯昨天指揮調查局兵分五路搜索，複訊後諭知比特大陸子公司的林姓產品總監、羅姓執行長分別以20萬元、5萬元交保。

比特大陸前年才因在台私設研發中心、挖角半導體研發人才，被新北地檢署指揮調查局搜索，偵結後檢方依違反兩岸人民關係條例，予以吳姓等4名被告緩起訴1年處分，並應各支付30萬元處分金給國庫。

檢調後來又發現，比特大陸改以另間子公司，由子公司羅姓執行長、林姓產品總監等人負責在台創立人頭公司，利用陸資私立研發中心，以原年薪兩倍的高薪價格四處挖角研發人才，2年內豪撒1.5億台幣，共挖角50名高階工程師，負責研發3D人臉辨識技術。

新北檢檢察官許宏緯昨天指揮調查局兵分五路搜索，複訊後認為比特大陸子公司的林姓產品總監、羅姓執行長涉嫌違反兩岸人民關係條例罪嫌重大，但尚無羈押必要，分別諭知以20萬元、5萬元交保。

比特大陸（Bitmain）涉嫌違反兩岸人民關係條例，以子公司在台私設研發中心，還高薪挖角研發人才，被新北地檢署指揮調查局調查中。圖​​／取自微博
比特大陸（Bitmain）涉嫌違反兩岸人民關係條例，以子公司在台私設研發中心，還高薪挖角研發人才，被新北地檢署指揮調查局調查中。圖​​／取自微博

新北 檢察官

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