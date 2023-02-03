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交友軟體誘騙女子成提領車手 男子涉詐欺遭起訴

中央社／ 台中3日電

黃姓男子透過交友軟體，鎖定女大生或初出社會的女子，除騙取肉體外，還騙取銀行帳戶做為人頭戶，並要被害人提領款項成為車手，案經台中市警方偵辦後，檢方日前依詐欺罪嫌將他起訴。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵二隊今天發布新聞稿表示，警方日前接獲數名女子檢舉指出，於交友軟體上認識25歲黃男，每天對她們噓寒問暖並相約見面，女子以為遇到真愛，便與對方深入交往。

但接著黃男向被害人謊稱自己的存摺遺失，要借用帳戶收朋友的轉帳款項，並要求女子提領後將錢拿給他，黃男在收到幾次錢後就開始神隱、銷聲匿跡，事後被害人發現自己的帳戶遭設定為警示戶，察覺遭詐騙便向警方報案。

警方獲報後立即組成專案小組偵辦，並在民國111年9月中旬蒐證完備後，前往黃男的住處搜索並將他帶回偵辦，當場查獲犯罪用的行動電話2支及現金新台幣2萬5000元。

專案小組查出，黃男以詐騙及線上博弈為經濟來源，平日經常在交友軟體上搜尋，以女大生或初出社會的女子為目標，除騙取肉體外，還利用被害女子社會經驗不足，騙取銀行帳戶做為詐欺人頭帳戶使用，再要求被害人提領收到的款項，被害人因此在不知情的情況下成為提領車手。

警方指出，黃男為躲避警方查緝，平日不僅躲藏在日租套房或是旅館內，還每日更換不同房間，避免被警方鎖定行蹤。全案經警方詢問後，將黃男依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方已在日前起訴。

交友軟體 詐欺

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