外商公司欠477萬元所得稅　買賣北、中、南18筆不動產想躲

外商美兆健康食品公司滯納2019、2020兩年度營利事業所得稅477多萬元，財政部台北國稅局向台北高等行政法院聲請假扣押獲准後，將陳移送行政執行署台北分署執行，執行人員今天將稅款全額追回。

美兆健康食品公司分別於2020年6月、2021年6月稱受新冠疫情影響，申請分期繳納營利事業所得稅，不過，到2022年12月19日為止，還欠477萬9328元未繳。

國稅局調查認為，美兆健康食品公司2022年9月29日至10月25日之間，透過買賣移轉名下高雄市前鎮區、台中市西屯區、台北市內湖區共18筆不動產，利用疫情延緩繳納稅捐，還移轉名下鉅額不動產，有隱匿財產的嫌疑。

國稅局後來向台北高等行政法院聲請假扣押美兆健康食品公司的財產獲准，移送台北分署執行，台北分署受理後，根據台北國稅局檢附的財產資料，扣押公司全部的銀行存款，並查封名下正辦理過戶作業的台北市信義區不動產。