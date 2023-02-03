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反萊豬自治條例遭行政院函告無效 台中市政府打行政訴訟這原因吞敗！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市政府制定「萊克多巴胺零檢出」的自治條例被行政院認為牴觸中央法規而函告無效，市府提行政訴訟被一審裁定駁回，經最高行政法院廢棄發回，台北高等行政法院認為市府是行政機關而非立法機關，沒有因自治條例無效而有直接侵害，當事人不適格，判決敗訴，可上訴。

立法院3年通過修正動物用藥殘留標準等行政命令備查案，確立隔年元旦正式開放含萊克多巴胺肉品進口的法源依據，包括台中在內的多個縣市修訂食安自治條例規定萊劑零檢出反制，但行政院認為自治條例抵觸食品安全衛生管理法，函告自治條例無效。

台中市政府提行政訴訟救濟，北高行一審認為行政院函告不是行政處分，裁定市府的請求，經抗告後最高行政法院認為沒有調查台中市府是否為合格的當事人，廢棄發回更審。

北高行更一審指出，若台中市認為自治立法權受到侵害，應由台中市議會代表提救濟請求撤銷行政院函告，台中市政府是行政機關，非立法機關，沒有因自治條例函告無效而受到直接侵害，台中市府為不適格的當事人，故判決敗訴。

台中市政府因「萊克多巴胺零檢出」自治條例被行政院函告無效，提行政訴訟判敗訴。圖為賣場設專區標示生鮮肉品皆為台灣豬，不含萊克多巴胺。圖／聯合報系資料照片
台中市政府因「萊克多巴胺零檢出」自治條例被行政院函告無效，提行政訴訟判敗訴。圖為賣場設專區標示生鮮肉品皆為台灣豬，不含萊克多巴胺。圖／聯合報系資料照片

台中市 行政院 萊克多巴胺

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