反萊豬自治條例遭行政院函告無效 台中市政府打行政訴訟這原因吞敗！

台中市政府制定「萊克多巴胺零檢出」的自治條例被行政院認為牴觸中央法規而函告無效，市府提行政訴訟被一審裁定駁回，經最高行政法院廢棄發回，台北高等行政法院認為市府是行政機關而非立法機關，沒有因自治條例無效而有直接侵害，當事人不適格，判決敗訴，可上訴。

立法院3年通過修正動物用藥殘留標準等行政命令備查案，確立隔年元旦正式開放含萊克多巴胺肉品進口的法源依據，包括台中在內的多個縣市修訂食安自治條例規定萊劑零檢出反制，但行政院認為自治條例抵觸食品安全衛生管理法，函告自治條例無效。

台中市政府提行政訴訟救濟，北高行一審認為行政院函告不是行政處分，裁定市府的請求，經抗告後最高行政法院認為沒有調查台中市府是否為合格的當事人，廢棄發回更審。