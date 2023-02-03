打造小巨蛋LED牆 諾亞媒體鄭乾池「印股票、騙鈔票」詐2.7億遭訴

打造出台北小巨蛋巨型LED外牆的諾亞媒體負責人鄭乾池涉嫌「印股票、騙鈔票」遭起訴。記者林麗玉/攝影 以打造台北小巨蛋外牆、全亞洲最大LED數位看板聞名業界的廣告商「諾亞媒體」負責人鄭乾池，先是涉嫌在2007年成立諾亞時驗資不實，再佯稱諾亞獲利甚佳即將上市、上櫃，藉「印股票、騙鈔票」手法推銷未上市股票詐騙2億餘元，後來二度辦理現金增資詐騙投資人6400萬元，合計2.7億，今遭台北地檢署依違反公司法、證交法及商業會計法等罪起訴。

檢方調查，2007年鄭男成立諾亞媒體時，疑似短暫向人頭股東取得2600萬元資金完成公司登記後，隨即將款項匯出，涉嫌違反公司法驗資不實。2010、2011年間，鄭男與地下盤商「陳董」聯手，將3990張諾亞股票以每股12至14元賣給陳董對外銷售。

陳董則偽諾亞不實的財務資料，佯稱公司實收資本額1億元，預估2011年營收1.4億，EPS有4至5元；2012年營收上看206億，EPS高達5至8元，因此未來預計在2011年第4季申請上市、櫃，以本益比20倍推算，掛牌價約在80至100元，經向受害民眾推銷並以每股45至52元價格購入，鄭、陳兩人藉此詐得2億717萬4810元。

2011年12月，鄭男明知諾亞營運狀況不佳，卻隱匿公司財務狀況，出具諾亞當年1至10月較去年同期營收成長297％的不實資料，以每股16元溢價辦理現金增資發行新股，隔年11月二度以每股10元辦理現金增資，前後二次共詐得投資人股款共6446萬元。