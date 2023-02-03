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惡男擄殺通訊行女店長被判無期徒刑 再判賠被害人家屬554萬

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣56歲黃姓兇嫌（中）假車禍殺害追求不成的電信行曾姓女子，被害家屬相當悲痛請求民事賠償，法院判黃男要賠償554萬多元。本報資料照片
屏東縣56歲黃姓兇嫌（中）假車禍殺害追求不成的電信行曾姓女子，被害家屬相當悲痛請求民事賠償，法院判黃男要賠償554萬多元。本報資料照片
屏東縣擄殺通訊行女店長案曾震驚社會，引發高度關注，行凶的黃姓男子被法院依殺人等罪判無期徒刑，被害人親屬向黃男提起侵權行為損害賠償之訴，屏東地院民事庭認為黃男暴行導致曾女家屬痛失親人、精神痛苦，應賠償被害人父親278萬多元、配偶275萬多元，可上訴。

56歲黃男因愛慕手機通訊行曾姓女店長，多次追求不成，進而跟蹤騷擾，於2021年4月8日趁曾女下班返家途中，開車尾隨在後並高速衝撞，導致曾女失控碰撞水泥護欄，造成她顱內出血、全身多處撕裂等重傷，同時陷入昏迷。

黃姓兇嫌見被害人一息尚存，不顧路人阻止，逕自將被害人載往屏東市一處空屋，再將以童軍繩、腳銬將曾女的左腳銬在樓梯扶手，斷絕她獲救的機會，黃男凶狠暴行引起社會輿論撻伐。

一審判決黃男犯強制罪及殺人罪，分處有期徒刑4月及無期徒刑，褫奪公權終身。曾女家屬因痛失親人，精神受到極大影響，對黃男求償扶養費、殯葬費、精神慰撫金等共753萬多元。

判決指出，黃男以兇殘手段剝奪曾女的生命，造成被害人至親極度重大痛苦，考量被告學歷、收入，名下有土地，應賠償被害人父親278萬1304元、配偶275萬8900元，可上訴。

殺人 跟蹤騷擾

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