史瓦帝尼大學生無照酒駕撞死人 賠200萬調解上訴獲緩刑

史瓦帝尼關姓學生在明道大學就讀期間，喝啤酒又無照騎機車和鄭姓騎士對撞害對方慘死，彰化地院一審依酒駕致死判關5年，關上訴後同意賠償被害家屬200萬元，獲調解成立並原諒，家屬也願給予從輕量刑，台中高分院二審審酌後撤銷改輕判他2年，並宣告緩刑5年，仍可上訴。

檢警調查，關男2021年5月22日在宿舍、其他處喝酒，晚上10點多騎機車要回去拿東西，經過埤頭鄉農場路時受酒精影響偏左行駛，和對向迎面而來的鄭姓騎士對撞，造成送醫仍傷重不治，關經抽血酒測濃度也達299.2mg／dL，顯然超標。

關男事後在警詢、偵查及審理中均坦承不諱，並有現場道路事故調查、監視器畫面可佐。法院也認為，關男無駕照，案發時應無不能注意情事卻疏於未注意，其過失明確，加上關的行為和鄭男死亡有相當因果關係，犯行明確。

彰化地院一審認為，關男犯後坦承，但未與被害家屬和解，考量一切情狀後依酒駕致人於死罪判他5年，另審酌關犯行、性質、品行及生活狀況等，認定無諭知刑之執行完畢後驅逐出境必要。

關男不服上訴，台中高分院二審原去年11月就已辯論終結，後因關男和被害家屬有調解意願，法院因此裁定再開庭辯論。

二審指出，關男酒駕致人於死罪證明確，但關事後和鄭男家屬達成調解，同意給付200萬元，因此認定關男上訴認為原審量刑過重有理由，予以撤銷改判。

二審審酌關男酒駕致人於死所為不可取，但雙方已經調解成立，被害家屬也表示願意原諒他，同意法院從輕量刑，且關犯後態度尚佳，目前從事教書等，撤銷改依酒駕致死判他2年，緩刑5年，應向公益團體提供80小時勞務，交付保護管束。