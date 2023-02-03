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那個傳奇又回來！4年繳71萬停車費 台南街頭抗議車再現

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市府前路台銀前停車格抗議車輛再度出現。圖／讀者提供
台南市府前路台銀前停車格抗議車輛再度出現。圖／讀者提供
台南市中西區府前路台灣銀行前，長期佔用路邊停車格的「傳奇抗議」車輛，市府上月才依法強制拖吊6輛車後，昨日深夜再度出現，引起網路社群熱議稱「那個傳奇又回來了」，面對車主挑戰公權力？交通局立即前往貼上公告，限期2月5日前改善自行移置，否則將依法強制拖吊。

據了解，陳姓車主因抗議司法不公，長期在台灣銀行前停放6部車，加設框架高掛抗議白布條，佔用大排停車位，4年來正常繳納71萬元停車費，且雇工移動車子規避法規，1月18日交通局依「遊動廣告」規範強制拖吊移走，但業者領回6輛車後，昨晚再度將車子停放在台銀前。

交通局長王銘德表示，業者是違規遊動廣告的行政處分，依法仍要通知限期改善，才能強制拖吊，已依法張貼通知單，要求車主限期改善；交通局也正和法制處研議更快及更強力的處分，一旦違規就能立即拖吊。

據了解，該名陳姓車主因債務糾紛，利用在車上懸掛抗議白布條控訴「積欠神明錢」等司法案審判不公，曾在永康區中華路、東區中華東路、裕農路一帶路旁相繼出現，長年來引起側目，被民眾稱為「台南街景十大傳奇」。

交通局上月展現公權力強制拖吊，但也有網友預言會再出現，抗議車昨晚一出現，「台南式」臉書粉專昨晚就貼出「那個傳奇回來」訊息，引發網友熱議。網友留言「傳奇不能滅」、「那個男人回來了」等，有人說有錢就是任性，也有人認為損害大眾停車權益，也有人認為是挑戰公權力。

台南市府前路台銀前停車格抗議車輛再度出現，交通局立即張貼告示限期移除。圖／讀者提供
台南市府前路台銀前停車格抗議車輛再度出現，交通局立即張貼告示限期移除。圖／讀者提供

車主 台南 交通違規 罰單

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