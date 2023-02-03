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外商負責人欠477萬元所得稅 買賣北、中、南18筆不動產想躲　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

外商美兆健康食品公司負責人陳薇旭滯納2019、2020兩年度營利事業所得稅477多萬元，財政部台北國稅局向台北高等行政法院聲請假扣押獲准後，將陳移送行政執行署台北分署執行，執行人員今天將稅款全額追回。

陳薇旭分別於2020年6月、2021年6月稱受新冠疫情影響，申請分期繳納營利事業所得稅，不過，到2022年12月19日為止，還欠477萬9328元未繳。

國稅局調查認為，陳薇旭2022年9月29日至10月25日之間，透過買賣移轉名下高雄市前鎮區、台中市西屯區、台北市內湖區共18筆不動產，利用疫情延緩繳納稅捐，還移轉名下鉅額不動產，有隱匿財產的嫌疑。

國稅局後來向台北高等行政法院聲請假扣押陳的財產獲准，移送台北分署執行，台北分署受理後，根據台北國稅局檢附的財產資料，扣押陳薇旭全部的銀行存款，並查封他名下正辦理過戶作業的台北市信義區不動產。

陳薇旭因全部存款帳戶遭到扣押，不僅造成營業金流調度困難，也認為台北分署會強力執行財產，立刻聯絡承辦業務的書記官，表示願另行籌措現金繳納欠稅，於今天全額繳納欠稅完畢。

圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影
圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影

疫情 假扣押 北市

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