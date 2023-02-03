外商負責人欠477萬元所得稅 買賣北、中、南18筆不動產想躲　

外商美兆健康食品公司負責人陳薇旭滯納2019、2020兩年度營利事業所得稅477多萬元，財政部台北國稅局向台北高等行政法院聲請假扣押獲准後，將陳移送行政執行署台北分署執行，執行人員今天將稅款全額追回。

陳薇旭分別於2020年6月、2021年6月稱受新冠疫情影響，申請分期繳納營利事業所得稅，不過，到2022年12月19日為止，還欠477萬9328元未繳。

國稅局調查認為，陳薇旭2022年9月29日至10月25日之間，透過買賣移轉名下高雄市前鎮區、台中市西屯區、台北市內湖區共18筆不動產，利用疫情延緩繳納稅捐，還移轉名下鉅額不動產，有隱匿財產的嫌疑。

國稅局後來向台北高等行政法院聲請假扣押陳的財產獲准，移送台北分署執行，台北分署受理後，根據台北國稅局檢附的財產資料，扣押陳薇旭全部的銀行存款，並查封他名下正辦理過戶作業的台北市信義區不動產。