餵2歲女吃安眠藥果醬「想一起走」她獨活 判關11年10月定讞

陳姓女子餵食2歲女兒摻有安眠藥的果醬再尋短，最高法院依殺人罪判11年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片 陳姓女子因和蘇姓女配偶感情不睦，加上前男友想帶走2歲女兒，她不堪壓力精神不穩，先餵食女兒摻有安眠藥劑的果醬，再於住處輕生，女兒因一氧化碳中毒身亡，自己則獲救撿回一命，最高法院依殺人罪判陳女11年10月徒刑定讞。

陳女（37歲）從事服務業，和張姓男子交往3年多並生下女兒，最終因對方家暴而分手，雙方為了小孩還對簿公堂。陳女想有一個健全的家庭，和蘇姓女子登記結婚，但兩人因消費習慣而屢有衝突，關係越來越糟。

蘇女會指責或質疑陳女在外頭是否有男人、吸毒，陳女擔心自己是不適任的母親，加上張想要將女兒帶走，她長期精神不穩而有輕生念頭，但她不願意將女兒交給他人照顧，萌生帶女兒一起走的想法。

陳女2021年4月11日凌晨將平常吃的安眠藥，摻入自製的草莓果醬餵女兒服用，接著在家中主臥室輕生，陳女事後服用上百顆藥物而昏睡，女兒則因一氧化碳中毒而死亡。蘇女回家發現主臥室房門反鎖，拿備用鑰匙開門，發現女童已無生命跡象、陳女昏迷，陳女送醫急救恢復意識。

陳女稱原本是想和女兒一起尋短，但因「沒有準備好」就後悔了，她想要澆熄火，但因藥效發作而暈倒，她真的沒想要殺女兒，「頂多是過失致死，不是殺人」。

張則表示，因陳女不想把女兒交給他或蘇女，想要剝奪他或蘇女對小孩的愛，整起事件是預謀行凶，希望法院從重量刑；法院認為生命是最高價值，雖然陳女殺人的犯罪心理機轉有脈絡成因，但剝奪女兒生命，除了使女兒去健康長大的機會，也是張驟然失去至親，是無法彌補的損害。

一審依殺人罪判陳女12年徒刑，二審認為沒有證據證明陳女曾以地墊塞門縫、營造密閉空間，且陳女於二審審理時認罪，認為她有相當的悔悟，改判11年10月徒刑；最高法院認為原審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

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