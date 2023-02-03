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冒顏清標名猛寄恐嚇信 退休師揚言「送慶記」20罪緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中72歲李姓退休老師看政論節目不滿，假冒鎮瀾宮董事長顏清標名義寄信恐嚇台中市長盧秀燕、前台北市長柯文哲、國民黨主席朱立倫等，還要總太建設「捐1億給媽祖，否則送慶記」，一審被依20罪判1年10月，李上訴求輕判，二審考量他年事已高，仍判1年10月但緩刑4年，部分仍得上訴。

檢警調查，李翁（71歲）對政治人物不滿，2021年12月偽造國民黨、廉政署名義，寄信到台中市政府市長信箱稱「驢X厭，小心狗命」、還附上手掌心畫有FUCK圖片，後又偽造國民黨、顏清標或大甲鎮瀾宮名義，寄信恐嚇總太建設董事長稱「捐1億現金給媽祖，否則送慶記給您」。

檢警查出，李持續偽造鎮瀾宮寄信給國民黨主席朱立倫、前台北市長柯文哲，及立委鄭麗文、葉毓蘭、傅崐萁，還有台中多名局處首長。

台中地院一審審酌，李翁僅對部分政治人物不滿就冒名寄恐嚇信，犯罪動機可議，且犯罪次數不少、情節非輕，事後也沒有和解，而李的辯護人雖替他求緩刑，但法院認為李犯罪多達20次，認為不適當宣告緩刑，依偽造文書、恐嚇等20罪判他1年10月，得易科罰金。

顏清標事後也提民事損害賠償，主張李翁寫信內文恐嚇、不雅，還有侮辱及謾罵字眼，侵害他姓名權、名譽權重大；顏還說，他還要向收信人解釋為此奔波造成日常生活不便，更擔心衍生其他麻煩而受有精神痛苦，求償精神撫慰金80萬元，民事一審判李應給付顏48萬元。

李翁就刑事部分上訴，主張他坦承犯行也十分後悔，而且自己高齡72歲，為清寒低收入戶，認為一審量刑過重，請求二審從輕量刑。

台中高分院二審指出，一審就李犯20罪中，19罪都判3月、1罪判2月，均得易科罰金，定應執行刑1年10月，其量刑妥適無違法，認為李翁指摘量刑過重無理由，予以駁回。

但二審考量，李翁無前科素行良好，這次是初犯，並表示因受電視政論節目影響才犯案，二審審酌他年事已高、為清寒收入戶，犯後坦承具悔意等，宣告其緩刑4年，並命他向公益團體提供120小時勞務，應接受法治教育3場。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標。圖／聯合報系資料照片
大甲鎮瀾宮董事長顏清標。圖／聯合報系資料照片

恐嚇 國民黨 台北市長

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