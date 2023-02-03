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萊劑爭議 中巿府為食安自治條例興訟更一審敗訴

中央社／ 台北3日電

萊劑爭議，行政院函告台中市食安自治條例部分條文無效，中巿府興訟，一審遭裁定駁回，經抗告，二審最高行政法院廢棄原裁定，發回更裁。北高行更一審認定當事人不適格，判決駁回。

含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）的美國豬肉民國110年元旦起開放進口，行政院於109年12月31日宣布，相關地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出的規定，原訂者函告無效、新訂者不予核定。

行政院109年12月31日發函告知台中市政府，「台中市食品安全衛生管理自治條例」部分條文牴觸「食品安全衛生管理法」、「動物用藥殘留標準」相關規定，應屬無效。

中巿府不服提起行政訴訟。一審台北高等行政法院認定行政院函告性質，並非行政處分，裁定駁回。巿府提起抗告，二審由最高行政法院審理。

最高行認為，原裁定未查明中市府是否為適格當事人，僅以法規審查權限而認定函告非行政處分，因此將原裁定廢棄，發回北高行更裁。

北高行更一審審理後認為，行政院當時的行政處分，是對於台中市自治團體之立法機關（中市議會）所議決之自治條例，中市府是自治團體的行政機關，就此部分因涉及處分適法性的公法爭議，直轄市議會自得代表直轄市政府行使其權限。

北高行更一審表示，中市府並未因自治條例經政院函告無效，而受有直接侵害，因此中市府提起行政訴訟，自屬當事人不適格，判決駁回，可上訴。

另外，台北市議會、台南市議會、台中市議會、嘉義市議會、桃園市議會，質疑政院109年函示萊劑一事，侵害地方自治權，因此聲請釋憲。去年5月13日憲法法庭判決，政院函示未逾越憲法賦予中央監督地方自治的權限，且進口肉品及其產品殘留乙型受體素安全容許量標準，屬中央立法事項，均合憲。

台中市 萊劑

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